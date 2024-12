"Göz teması yükseltme" taktiği:

Flörtöz adamlar göz teması konusunda ustadırlar. Ancak bazen o kadar abartılı olurlar ki gözlerinizin içine bakarken "Acaba bu sadece göz teması mı?" diye düşünürsünüz. Uzun süre bakıp birden gözlerini kaçırınca ise "Beni mi büyüledin?" sorusu aklınıza gelir.

"Sürekli kompliman yapma" dalga:

Flörtöz erkekler, ilk başta hoş olan iltifatları öyle bir abartırlar ki, bir noktadan sonra "Gerçekten mi?" dedirtirler. "Gözlerin bir okyanus gibi, kaybolmak istiyorum" tarzı sözler sizi hem güldürebilir hem de kafanızı karıştırabilir.

"Beden dili mühendisi" olma çabası:

Flörtöz adamlar, beden dilini öylesine ustaca kullanırlar ki, her hareketini anlamlı hale getirmeye çalışırlar. Fakat bazen aşırı abartılı olurlar ve bir el hareketiyle "Bunu hissettin mi?" diyerek tuhaf bir an yaratabilirler.

"Komik hediye seçimi" çılgınlığı:

Flörtöz tipler, bazen ilk buluşmada dev peluş ayılar veya abartılı hediyeler alabilirler. Hediyenin niyeti iyi olsa da, "Bunu nereye koymalıyım?" diye düşünmenize sebep olabilir.

"Hikaye abartma" yetenekleri:

Flörtöz adamlar, hikayelerini o kadar dramatize ederler ki, küçük bir buluşmayı bile bir aksiyon filmi gibi anlatırlar.

"Saatlerce kapısının önünde durdum" gibi hikayelerle karşınızdakini şaşırtabilirler.

"Her an karizmatik ve komik olma" çabası:

Flörtöz erkekler sürekli espriler yapmaya ve karizmatik olmaya çalışır.

Ama bazen kendi şakalarına gülerken, "Gerçekten komik misin?" diye sormadan edemezsiniz.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Almanya'da 1920'lerde iki kasaba arasında bir anlaşmazlık başladı: Hangi kasabanın sosisi daha iyiydi?

Tartışma o kadar büyüdü ki, iki taraf devasa bir yemek savaşı düzenledi.

Tencereler, tavalar, sosisler havada uçuştu.

Olay barışçıl bir şekilde sonlandı ama kazanan hâlâ tartışmalı!

GülüYorum

@livaysderler Yeni anne olan arkadaşım gece kolunun üstündeki bebeğini KEDİ zannedip yataktan itmiş...

TESPİTLİ YORUM

@oxy_gennnn Annem bugün dedi ki "Herkes annesinden şikayet ediyor, sen benden memnun musun?" O nasıl söz anne dedim, tabii ki memnunum, Allah seni başımızdan eksik etmesin, sonra ben "sen benden memnun musun?" diye sordum, dedi ki "hayır."

AlkışlıYorum

"Evliyim ve mutluyum dediğim herkes "Daha erken, hele biraz zaman geçsin." dedi. Zaman geçti, "Durun önce bir çocuğunuz olsun" dedi.

Çocuğumuz da oldu, "Ah o bir büyüsün de görün" demeye başladı. Anlamıyorum evli ve mutlu olmak bu kadar mı ütopik?