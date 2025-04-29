Sanayi sicil belgesi (e-Devlet) nasıl alınır? Sanayi sicil son gün ne zaman 2025?

Bu kapsamda, Yıllık İşletme Cetvellerinin, 30 Nisan 2025 tarihi sonuna kadar https://sanayisicil.sanayi.gov.tr web adresinden işletme yetkilisinin e-devlet şifresi ile sisteme girilmesi önem arz ediyor.

Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. maddesi gereğince, sanayi siciline kayıtlı işletmelerin, bir yıllık faaliyetlerini gösteren Yıllık İşletme Cetvelini her yıl Nisan ayı sonuna kadar ilgili İl Müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor.

Bildirim süreci, işletmelerin sistemdeki kullanıcı şifreleriyle giriş yapmalarının ardından, "İşletme" menüsünden ciro, kapasite kullanım oranı, çalışan sayısı, enerji tüketimi, üretim bilgileri ve atık verileri gibi temel bilgilerin eksiksiz girilmesiyle tamamlanıyor. Son adımda ise "İl Müdürlüğüne Gönder" sekmesi üzerinden beyanın iletilmesi gerekiyor.

AA

SAMSUN İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, cetvellerin son güne bırakılmaması yönünde işletmeleri uyardı. Sistemde yaşanabilecek yoğunluk ya da teknik arızaların işletmelerin bildirim sürecini riske atabileceği vurgulandı. Bu nedenle bildirimlerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması tavsiye edildi.

Yıllık işletme cetvelini 30 Nisan 2025 tarihine kadar sisteme girmeyen işletmelere, Sanayi Sicil Kanunu'nun 9. maddesi gereği 11.977 TL idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. 29 Nisan itibarıyla işlemlerin tamamlanması için bir gün kaldı.