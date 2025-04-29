Dünya Aşı Haftası 2025: 13 hastalığa ücretsiz aşılama! Programda hangi aşılar ücretsiz?

Aşılar, modern tıbbın insanlığa sunduğu en büyük kazanımlardan biridir. Aşılama sayesinde bulaşıcı hastalıkların yayılımı önlenirken, sağlık sistemleri üzerindeki yük de hafiflemekte; toplum sağlığına katkının yanı sıra ekonomik ve sosyal açıdan da önemli kazanımlar sağlanmaktadır. Türkiye'de 2025 yılı itibarıyla, çocukluk çağı ve gebelik dönemine yönelik aşılama uygulamalarında yapılan yeniliklerle birlikte koruyucu sağlık hizmetleri daha da güçlendirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Dünya Aşı Haftası'nda Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla aşılama takviminde güncellemeler yapıldığını duyurdu. Peki bu kapsamda Türkiye'de hangi aşılar ücretsiz? İşte merak edilen detaylar...