Kadraj Galeri Kadraj İkon Dünya Aşı Haftası 2025: 13 hastalığa ücretsiz aşılama! Programda hangi aşılar ücretsiz?

Dünya Aşı Haftası 2025: 13 hastalığa ücretsiz aşılama! Programda hangi aşılar ücretsiz?

Aşılar, modern tıbbın insanlığa sunduğu en büyük kazanımlardan biridir. Aşılama sayesinde bulaşıcı hastalıkların yayılımı önlenirken, sağlık sistemleri üzerindeki yük de hafiflemekte; toplum sağlığına katkının yanı sıra ekonomik ve sosyal açıdan da önemli kazanımlar sağlanmaktadır. Türkiye'de 2025 yılı itibarıyla, çocukluk çağı ve gebelik dönemine yönelik aşılama uygulamalarında yapılan yeniliklerle birlikte koruyucu sağlık hizmetleri daha da güçlendirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Dünya Aşı Haftası'nda Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla aşılama takviminde güncellemeler yapıldığını duyurdu. Peki bu kapsamda Türkiye'de hangi aşılar ücretsiz? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:22 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 13:39
Dünya Aşı Haftası 2025: 13 hastalığa ücretsiz aşılama! Programda hangi aşılar ücretsiz?

Aşılama, her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran, halk sağlığı açısından en etkili, güvenilir ve ekonomik yöntemlerden biridir. Aşı olan kişiler hastalıktan korunmanın yanı sıra aynı zamanda hastalığın toplum içinde yayılmasını önleyerek aşılanmamış bireyleri de koruma altına alır. Bu sayede bağışıklama, sağlık alanındaki katkılarının ötesinde, toplumda ekonomik ve sosyal açıdan da olumlu etkiler sağlar.

Dünya Aşı Haftası 2025: 13 hastalığa ücretsiz aşılama! Programda hangi aşılar ücretsiz?

2025 Dünya Aşı Haftası ne zaman kutlanır?

Her yıl 24-30 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Aşı Haftası'nın amacı, aşılamanın önemi hakkında toplumsal farkındalığı artırarak daha fazla çocuğun ve yetişkinin aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmasını, böylece bu hastalıklardan kaynaklanan engelliliğin ve can kayıplarının önlenmesini sağlamaktır.

Dünya Aşı Haftası 2025: 13 hastalığa ücretsiz aşılama! Programda hangi aşılar ücretsiz?

Ayrıca aşı haftası, bağışıklamanın başarılarını kutlamak, kurtarılan hayatlar üzerindeki etkisini vurgulamak ve rutin aşılama çalışmalarını güçlendirmeye yönelik çabaları desteklemek için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Dünya Aşı Haftası 2025: 13 hastalığa ücretsiz aşılama! Programda hangi aşılar ücretsiz?

Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) Nedir?

Dünyada ve Türkiye'de yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP), her çocuğun hayat kurtaran aşılara eşit erişimini sağlamaya yönelik küresel bir çabadır. GBP, sistematik aşılama programları aracılığıyla çeşitli bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmeyi ve önlemeyi amaçlamaktadır.

Dünya Aşı Haftası 2025: 13 hastalığa ücretsiz aşılama! Programda hangi aşılar ücretsiz?

Programda hangi aşılar ücretsiz?

Bu program kapsamında ülkemizde çocukluk döneminde 13 hastalığa karşı (difteri, boğmaca, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, suçiçeği, hemofilus influenza tip b, pnömokok'a bağlı hastalıklar) aşı uygulanmaktadır.