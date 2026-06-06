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Erkekler ilginç canlılardır. Bir yandan hayatın en karmaşık problemlerini çözmeye çalışırlar, diğer yandan televizyon kumandasını bulmak için ev halkını seferber edip sonunda kumandanın üstüne oturduklarını fark ederler.Erkekler bir adres sormaktansa yanlış yolda yarım saat daha gitmeyi tercih edebilir. Çünkü navigasyon yanılır, tabelalar yanılır, dünya yanılır ama o yolun doğru olduğuna dair iç ses asla yanılmaz.Bir erkek için "Bu lazım olur." cümlesi evrensel bir depolama lisansıdır. Bozuk şarj aleti, çalışmayan matkap, 2009'dan kalma bilgisayar parçası... Hepsi bir gün işe yarayacaktır. O gün hiçbir zaman gelmez ama umut hep vardır.Erkeklerin büyük bölümü bir tamirat işine başlamadan önce YouTube videosu açar. Videonun başlığı genellikle "5 dakikada çözüm" olur. İşin tamamlanması ise yaklaşık üç saat sürer.Çocuklukta sahip olunan ilk bisiklet, ilk futbol topu veya ilk oyun konsolu erkek hafızasında aile bireylerinden daha net yer edebilir.Erkekler markete sadece ekmek almaya gidip matkap ucu, pil, enerji içeceği ve oto kokusuyla dönebilir.Bir erkek arkadaş grubunda aynı hikâye yıllarca tekrar anlatılabilir ve her anlatımda olay biraz daha büyür. Üç kişinin bildiği sıradan bir anı, onuncu anlatımda neredeyse aksiyon filmine dönüşür.Erkeklerin büyük kısmı araba kullanırken radyonun sesini kısınca daha iyi gördüğüne inanır. Bunun bilimsel bir açıklaması yoktur ama işe yaradığı konusunda ciddi bir inanç vardır.Erkekler için mangal yakmak sıradan bir yemek hazırlığı değil, liderlik sınavıdır. Ateş ne kadar zor yanarsa o kadar prestijlidir.Erkekler yaşları kaç olursa olsun uzaktan kumandalı araba, oyuncak tren veya legoya karşı belli bir zaaf taşıyabilir.Bir erkek "Beş dakikaya çıkıyorum." dediyse büyük ihtimalle henüz duştan çıkmamıştır.Erkekler arasında teknik özellik ezberleme diye gizli bir yetenek vardır. Telefonun işlemcisini, arabanın motor hacmini, 1998 model bir aracın tork değerini bilir ama market listesini unutabilir.Erkekler maç izlerken teknik direktörden daha fazla şey bildiklerine inanabilir. Koltukta oturarak verilen taktikler sayesinde dünya futbolu her hafta yeniden kurtarılır.Bir erkek hasta olduğunda yaşadığı grip, kendi gözünde tarihin en büyük salgınlarından biri olabilir.Erkeklerin çoğu çocukken bir noktada ya astronot, ya futbolcu, ya polis, ya da gizli ajan olmayı hayal etmiştir.Erkekler arkadaşlarına duygusal cümleler kurmakta zorlanabilir ama gece 03.00'te arandığında "Neredesin?" bile demeden yardıma gelebilir.Erkekler için "bir bakalım" ifadesi bazen tornavidayla başlayıp bütün evin dağılmasıyla sonuçlanabilir.Erkekler yaşlandıkça babalarına benzemeye başladıklarını kabul etmezler. Ta ki bir gün televizyonun sesini açan çocuklara "Elektrik mi bedava?" dediklerini duyana kadar.Erkeklerin çoğu hayatının bir döneminde bir çekmeceyi "karışık kablolar çekmecesi" olarak kullanmıştır. İçindeki kabloların ne işe yaradığı bilinmez ama atılmaz.Erkekler için arkadaşlarla yapılan "hadi bir çay içelim" buluşması bazen altı saat sürebilir.Ve en önemli gerçek: Erkekler ne kadar büyürse büyüsün, yerde ilginç bir çubuk gördüklerinde onu en az bir kez kılıç gibi sallamayı düşünürler.İşin şakası bir yana, erkeklerin en ilginç özelliklerinden biri çocukluklarından kalan bazı alışkanlıkları yıllar geçse de içlerinde taşımalarıdır. Yaş değişir, sorumluluklar artar ama uzaktan gelen dondurmacının sesi, yeni alınan bir oyuncak ya da arkadaşlarla yapılan anlamsız bir sohbet hala aynı heyecanı yaratabilir.Banka soygunu planlayan bir adam, soygun sırasında işlerin ters gitmesi üzerine ne mi yaptı? Polisi aradı! 1990'larda İsveç'te bir banka soyguncusu, kasa çalışırken alarmın sessizce tetiklendiğini fark etmedi. Polis geldiğinde, soyguncu elindeki silahla "Bekleyin, işim bitince gelirim" dedi. Polisler dışarıda bekledi. Soyguncu kasayı açamayınca, cep telefonundan yardım istemek için polisi aradı. Telefonda "Kasa açılmıyor, yardım eder misiniz?" dedi. Polisler içeri girip onu tutukladı. Soyguncunun savunması: "Zaten yakalanacaktım, en azından kasayı açıp görmek istedim."Küçük çocuklarla sohbet etmek çok eğlenceli. Yaşım büyük diye her zaman haklı olduğumu sanıyorlar...