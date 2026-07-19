Resmî Gazete – Ev Hali Tüzüğü Ek Madde 0

Madde 1 – Tanım Kılıbık: Ev içi barış, huzur ve aşk dengesini sağlamak adına kendi özgür iradesiyle bazı haklarından geçici olarak feragat eden kahraman bireydir.

Madde 2 – Yetki Dağılımı: Ev içindeki tüm kararlar, görünüşte ortak alınır; fakat son söz daima "Hanım ne derse o" ilkesine göre belirlenir.

Madde 3 – Televizyon Hakları: Kılıbık birey, her ne kadar kumandayı elinde tutsa da, akşam kuşağında "dizi saatleri" başlar başlamaz kontrolü devretmekle yükümlüdür.

Madde 4 – Arkadaş Buluşmaları: Kılıbık, dışarı çıkmadan önce 48 saat önceden dilekçe niteliğinde haber vermelidir. Onay alınmadan hiçbir halı saha, kahvehane, maç organizasyonu geçerli sayılmaz.

Madde 5 – "Bir şey yok" maddesi: Eş tarafından söylenen "Bir şey yok" ifadesi, aslında "çok şey var" anlamına gelir. Kılıbık birey, bu durumda tüm gün boyunca çiçek, çikolata, özür ve manalı bakışlarla gerekeni yapmakla yükümlüdür.

Madde 6 – Alışveriş Eşliği: Bir alışveriş merkezinde geçirilen süre, zaman kavramının dışına çıkabilir. Kılıbık, sabır sınavını geçene dek AVM içinden çıkamaz.

Madde 7 – Evlilik Yıldönümü ve Diğer Önemli Tarihler: Unutulması yasaktır. Unutulması hâlinde 3 gün sessizlik, 1 hafta gönül alma ve sınırsız "sen hiç beni anlamadın" cümleleriyle cezalandırılır.

Madde 8 – Sessizlik Hâli: Kılıbık birey, "Canım bi şeyin mi var?" sorusuna "Yok" cevabını üç defadan fazla vermemelidir. Aksi hâlde sessizlik krizinin tırmanacağı öngörülmektedir.

Madde 9 – Favori Diziye Yorum Yapma Yasağı: Dizi karakterine laf etmek, senaryo mantığına itiraz etmek veya "Yine mi bu sahne?" demek yasaktır. Ceza: 3 gün boyunca aynı bölüm tekrar tekrar izletilebilir.

Madde 10 – Kılıbıklık bir zayıflık değil, stratejik bir zekâ örneğidir: Tartışmayı kazanan değil, huzuru sağlayan kazanır. Bu madde anayasa gibidir. Değiştirilemez.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'de 1992'de bir kadın, McDonald's'tan aldığı kahveyi dizine döktü diye şirkete dava açtı. Olayın saçmalığı şu: insanlar başta bunun bir "Amerikan manyaklığı" olduğunu düşündü. Ama gerçek daha tuhaftı: Kahve o kadar sıcaktı ki kadın 3. derece yanıklar aldı ve McDonald's daha önce bu konuda defalarca uyarılmıştı. Sonuç? Kadın 2.9 milyon dolar kazandı.