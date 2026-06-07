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Sevgililerin birbirine çocuk gibi konuşması, yani o meşhur "bebiş dili", sandığından çok daha yaygın ve aslında epey insani bir durumdur. Mizahı da bilimi de bol."Aşkım aç mııı?" "Minnoşum gel burayaa" "Küstüm ama çok az küstüm" "Sen benim bebiiişimsin" Dil basitleşir, ses tonu yükselir, kelimeler uzar.Dışarıdan bakınca tuhaf, içerden bakınca… sıcak.Güven göstergesi İnsan, güvende hissettiği yerde "ciddiyet zırhını" indirir. Çocuk dili = "Yanındayken savunmasız olabilirim."Bağ kurma refleksi Bebeklerle konuşurken kullanılan dil, beynin şefkat merkezini aktive eder.Sevgililerde de benzer bir bağlanma mekanizması çalışır.Özel alan yaratma Bu dil genelde başkalarının yanında değil, iki kişilik evrende kullanılır.Bir nevi gizli şifre.Stres azaltma Hayat yetişkin, faturalar yetişkin, sorumluluklar yetişkin… Ama "minnoş konuşma" birkaç dakikalığına her şeyi iptal eder.Yapmayan: "Asla yapmam." Yapan: "Kimse duymadıysa sayılmaz." Araştırmalar, uzun süreli ilişkilerde bu tür konuşmanın ilişki memnuniyetini artırabildiğini söylüyor. Yani bilim bile "bebişim" diyor.Sürekli ve herkesin ortasında yapılıyorsa Gerçek iletişimin yerini alıyorsa Taraflardan biri rahatsız olup söyleyemiyorsa O zaman "sevimlilik"ten "sinir bozucuya" geçiş yapar.Sevgililerin çocuk gibi konuşması, olgunlaşmamışlık değil; rahatlamışlıktır.Tayvan'da 2023'te bir kasabaya dev sarı bir ördek heykeli kuruldu. Ancak bir gece çıkan şiddetli fırtına, ördeği bağlandığı yerden koparıp denize sürükledi. Ertesi sabah sahilde yürüyenler, sisin içinden kıyıya vurmuş yaklaşık 20 metrelik sarı bir cisim görünce paniğe kapıldı. Kimileri bunun yeni bir deniz canlısı olduğunu düşündü, kimileri hiç tereddüt etmeden acil hattı aradı. Yetkililer gelince gizem çözüldü: Ortada yeni bir tür yoktu, sadece fırtınadan kaçıp sahile vuran dev bir süs ördeği vardı. O sabah Tayvan'da birçok kişi, doğanın kısa ama sarı bir şaka yaptığına inandı.@fikri_vegan İnsanlar kablolu kulaklık deneyimi anlatıyor sosyal medyada. Ses kalitesi gayet yeterli, şarj etmeye gerek yok falan diyor.Ulan götoş 3 yıl önce kullanıyorduk zaten. 30 yıldır hayatımızda olan şeyi hangi ara unuttunuz da şimdi sanki antika eşya bulmuş gibi övüyorsunuz n'oluyo size ya...