Yanlış Phil Neville'e hakaret ettiler: 2014 Eski futbolcu Phil Neville, Dünya Kupası sırasında yorumculuk yaptı ve bazı izleyiciler performansını beğenmedi. Öfkeli taraftarların bir kısmı sosyal medyada yanlışlıkla aynı isimdeki bir radyatör satıcısına mesaj gönderdi. Hayatında yorumculuk yapmamış adam bir anda İngiliz futbolunun sorunlarından sorumlu tutuldu.

Radyatör satarken "Orta sahayı neden böyle yorumladın?" sorularına maruz kaldı.

Yanlış Marcelo'ya kızdılar: 2014 Brezilyalı futbolcu Marcelo turnuvanın açılış maçında kendi kalesine gol attı. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar ise futbolcu yerine aynı adı taşıyan İtalyan bir modele hakaret etmeye başladı. Model, "Kendi kalesine gol atan ben değilim" diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Mesajlar durmayınca çaresizce Dünya Kupası'nın ne zaman biteceğini sordu.

Kaleci için "Dünyadaki her şeyi kurtarabilir" akımı başladı: 2014 ABD kalecisi Tim Howard, Belçika karşısında 16 kurtarış yaptı. Bunun ardından sosyal medyada "Tim Howard'ın kurtarabileceği şeyler" etiketi yayıldı. Howard; dinozorları göktaşından, Titanic'i buz dağından ve çeşitli film kahramanlarını felaketlerden kurtarırken gösterildi.

Maçı kaybetmişti ama internet onu insanlığın son savunma hattı ilan etmişti.

Teknik direktör gol sevincinde çevresindekilere saldırdı: 2014 Meksika Teknik Direktörü Miguel Herrera, takımının attığı gollerden sonra o kadar coşkulu kutlamalar yaptı ki yanında duran görevliler sürekli tehlike altında kaldı. Herrera yumruklarını savuruyor, futbolcuların üzerine atlıyor ve yakınındaki herkesi kutlamaya zorla dâhil ediyordu. Meksika'nın yedek kulübesinde bulunmak, rakip ceza sahasında bulunmaktan daha riskli hâle geldi.

Gol atan futbolcu teknik direktörle çakışamadı: 2014 Robin van Persie, İspanya'ya attığı meşhur uçarak kafa golünden sonra Louis van Gaal'e koştu. İkili havada çakmaya çalışırken görüntü o kadar heyecanlıydı ki teknik direktör neredeyse oyuncusuyla birlikte yere düşüyordu.

Tarihin en güzel gollerinden biri, birkaç saniye sonra iki yetişkinin okul bahçesindeki gibi sevinmesiyle tamamlandı.

Futbolcular maçtan sonra forma yerine rakibin şortunu istedi Dünya Kupası tarihinde oyuncular genellikle maç sonunda forma değiştirir.

Ancak bazı karşılaşmalarda futbolcuların şortlarını da değiştirdiği görüldü. Maç sonunda iç çamaşırıyla soyunma odasına giden oyuncular, "Hatıra alalım" işini biraz fazla ciddiye aldı.

Dünya Kupası, zaman zaman sahadan çok toplu çamaşır değişim alanına benzedi.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Almanya'nın Kaiserslautern kentinde polis, apartmandan gelen kötü koku şikayeti üzerine bir daireye baskın düzenledi. Koku o kadar yoğundu ki polisler dairede bir ceset olduğundan emindi.

Ancak daireye girdiklerinde, yatakta uyuyan bir adam ve yanında bir yığın çok kötü kokan çamaşır buldular. Adam, kokunun kaynağı olan ayak kokusundan rahatsız olan polisleri, ceset aramasına çıkarmıştı.