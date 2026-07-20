Telefonun icadıyla insanlar birbirine daha hızlı ulaşacaktı. Geldiğimiz noktadaysa telefon, "Konuşmak istemiyorum." demenin en yaratıcı yollarını geliştirdiğimiz bir cihaza dönüştü. Bu yalanların başında elbette "Yoldayım" gelir. Bu cümleyi kuran kişinin saçları hâlâ ıslaktır, hatta bazen pijamaları bile üzerindedir. Ama ona göre zihnen yola çıkmıştır. Bir diğer klasik ise "Şarjım bitiyor" bahanesidir. Telefonun pili aslında yüzde 80'dedir. Görüşme biter bitmez aynı kişi sosyal medyada bir saat daha vakit geçirir. Meğer biten şarj değil, konuşma isteğiymiş. "Sesin kesiliyor" cümlesi de teknolojinin üzerine atılmış en büyük iftiralardan biridir. İlginçtir, ses hep para isteneceği veya uzun bir konu açılacağı zaman kesilir.

"Toplantıdayım, sonra arayayım" diyenlerin önemli bir kısmı aslında markettedir, trafiktedir ya da evde koltuğa uzanmıştır. "Canım konuşmak istemiyor" demek yerine daha profesyonel bir bahane tercih edilir. Telefon konuşmalarının en tehlikeli cümlesi ise "Son bir şey söyleyip kapatacağım" sözüdür. Çünkü o son şey, en az üç yeni konunun başlangıcıdır. Telefon kapanacak sanırsınız, konuşma yarım saat daha devam eder. Bir de "Seni hoparlöre almadım." diyenler vardır.

Tam o sırada arka plandan bir ses gelir: "Kimmiş o?" İş işten geçmiştir; siz farkında olmadan aile toplantısına bağlanmışsınızdır. Aslında bu yalanlara kimse gerçekten kızamaz. Çünkü hepimiz en az birini mutlaka kullanmışızdır. Üstelik karşı taraf da gerçeği bilir ama nazikçe inanmış gibi yapar.

Telefon konuşmalarının yazılı olmayan kuralı şudur: Bazen en büyük yalanlar, sadece konuşmayı uzatmamak ya da kibarca bitirebilmek için söylenir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Michael Townsend liderliğindeki sekiz Rhode Island'lı genç, Providence Place Mall alışveriş merkezinde kimsenin bilmediği gizli bir daire inşa etti ve 4 yıl boyunca orada yaşadı. Mobilya taşıdılar, yemek pişirdiler, uyudular ve hatta iki tondan fazla briket kaçak sokup içeriden kilitlenebilen bir duvar ördüler. Bu absürt durum, 2007'de yakalanana kadar şehir efsanesi olarak kaldı. Hikaye o kadar ilginç ki, "Secret Mall Apartment" adıyla bir belgesel filmi bile yapıldı ve 2024'te bir festivalde gösterildi.

TESPİTLİ YORUM

@kirmizidikenler Kaza yaptım... Zaten bir gün yaşanacaktı. İnanılmaz rahatladım; aradan çıkmış oldu.

GülüYorum

@lanuykumvarr Navigasyon açıyoz kuzeybatı yönüne ilerleyin diyo "Piri Reis miyim" ben arkadaş...

AlkışlıYorum

İspanya'da "itfaiyeci eşekler" görevde. Bazı bölgelerde eşek sürüleri kuru otları yiyerek yangın riskini azaltıyor. Hem doğal hem de düşük maliyetli bu yöntem başarılı sonuçlar vermeye devam ediyor.