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İstanbul'da kamuda köstebek operasyonu: 37 şüpheli gözaltında

İstanbul'da kamuda köstebek operasyonu: 37 şüpheli gözaltında

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İstanbul'da elebaşılığını yurt dışındaki bir şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Aralarında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurlarının da yer aldığı 37 şüphelinin şafak baskınıyla gözaltına alındığı o anlar kameralara yansıdı. İşte operasyonun detayları.

İstanbul'da, elebaşılığını yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda, aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ YURT DIŞINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin liderliğini yaptığı organize silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı.

İstanbul'da adreslere eş zamanlı operasyon (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

YAZIŞMALARA ULAŞILDI

Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan iki şüpheliye ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde suç içerikli yazışmalara ulaşıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda örgütle bağlantılı şüphelilerin yakalanması için çalışmalar derinleştirildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Devam eden soruşturmada HTS kayıtları, MASAK raporları, log kayıtları ve diğer delillerin değerlendirilmesi sonucu suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

37 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda, aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polislerin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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