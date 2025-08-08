Uğurlu forma:

O forma giyildiğinde takım kazanır. Ter kokmuş, ütüsüz, yırtık olabilir ama asla yıkanmaz.

Yıkanırsa büyü bozulur.

Aynı çorapla maça gitmek:

Maç öncesi dolaptan değil, doğrudan yerden alınır. Delik bile olsa, "Bu çorapla gol attım" denir.

Saati sıfırlamak:

Maçtan önce kol saati sıfırlanır.

Bu bir uğur değilse bile, uğura dönüşmesi an meselesidir.

Arabada hep aynı şarkı:

Önemli günlerde hep aynı şarkı açılır. Şarkı değil, zafer çağrısıdır. Değiştirilirse sonuç da değişir.

Uğurlu biriyle mesajlaşmak:

Maç sırasında mesaj attığı kişiyle galibiyet geldiyse, artık o kişi "Taktiksel ekip" sayılır.

Maç boyunca yazışılır.

Tıraş ritüeli:

Bazısı tıraş olur galibiyet gelir, bir daha hep tıraş olur.

Bazısı sakalla kazanır, makası bile eline almaz. Ne olursa olsun sebep tıraşta bulunur.

Uğurlu anahtarlık / yüzük / bileklik:

Kaybolsa hayat durur.

Uğur eşyası olmaktan çıkıp karakterin bir uzvu haline gelir.

Kendine özgü maç duası:

İçinden mırıldanarak edilen küçük bir dua. Söylenmezse takım dağılır, söylendiğinde galibiyet kaçınılmazdır. (Tesadüf olabilir ama önemli olan inanç).

Maç boyunca yer değiştirmemek:

Takım gol attıysa oturduğu yerden kıpırdamaz. Aç bile olsa su içmez, skor değişmesin diye susuzluktan kurur.

Televizyonun sesini kısmak/açmak:

Bazı goller "sessiz modda" gelir. O yüzden televizyon sesi maç boyunca "o uğurlu ayarda" kalır. Yanlışlıkla değişirse maç da gider.

Maçtan önce aynı yemeği yemek:

Her derbiden önce döner, her şampiyonluk maçından önce mercimek çorbası. Değişirse takım ritmini kaybeder.

Aynı yerde izlemek:

O maçı hangi kafede izlediyse, bir daha hep orada.

Uzakta da olsa, trafik de olsa, uğur mekânda saklıdır.

Aynı küfrü etmek:

Hakeme, rakibe ya da teknik direktöre edilen o "uğurlu küfür" vardır. Edilmezse gol yenir.

Uğurlu uğursuz kişi inancı:



Maçı izlemeye geldiğinde takım hep kaybeden bir arkadaş vardır. O kişi geliyorsa, camdan bakılır. Gelmiyorsa zaferdir.