Kırık kalp nasıl tamir edilir

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Eklenme Tarihi 9 Ağustos 2025

Ağla ama TikTok'a atma Kalp kırıklığı gözyaşıyla geçer ama "beni bıraktı" videoları sonsuza dek internette kalır.
Onun için çalma, artık Spotify senin Ona özel şarkılar listeni artık kendine özel "acılar geçici, ben kalıcıyım" listesine çevir.
Durduk yere DM atma Gece 02:37'de "sen nasılsın?" mesajı, kalp tamiri değil, kalp daha da kırdırma servisidir.
Onun stalk'ını bırak, kendini stalkla "Ben neydim be?" diyerek eski güzel fotoğraflarına bak.
O değil, sen mükemmeldin.
Ortak arkadaşlar ortak kalsın, sen uzaklaş Çünkü "o da buradaymış aslında" cümlesiyle iyileşilmez.
Yeni biriyle flört et ama en az 3 saat bekle Tamirci de makineyi fişe takmadan önce bir süre bekliyor, değil mi?
Kalbin kırık ama miden sağlam Dondurma, makarna, çikolata… Kalori düşünsün artık, senin derdin daha büyük.
Romantik filmleri bırak, saçma komedilere sarıl Çünkü "Aşk Tesadüfleri Sever" senin kalbini daha çok kırıyor. Aç "Zohan'a Bulaşma", gül geç.
Geri dönmek istiyor mu? Hayır.
Cevap budur. Devam et.
Kendine mektup yaz Ama "sen çok güçlü birisin" diye değil, "sakın yine DM atma!" diye yaz.
O seni bırakmadı, evren temizlik yaptı Yüksek ihtimalle seninle başa çıkabilecek kapasitesi yoktu. Garanti dışı üründü.
Aynaya bak ve şunu de: "Ben neyim be!" Çünkü gerçekten öylesin. Kırılmışsın ama hâlâ ayaktasın. Gurur duy kendinle.
Kapanmamış hesaplar için Excel tablosu tutma Ne yaptı, kimle gitti, neden oldu... Bırak bunları. Kalp matematik sevmez.
Instagram'a "küllerimden doğdum" pozları at Ama altına "şair burada acı çekti" yazma. İmaj tamam, dram fazla.
Ve unutma: Kalp kırılır ama kahkaha yapıştırır Sen yeter ki gülmeye devam et. Aşk geçer, mizah kalır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Kelebekler alkolik olabilir.
Doğada düşen meyveler zamanla fermente olur, yani mayalanır ve alkol üretir. Bu tatlı ve alkollü meyveler, kelebekler için adeta bir ziyafettir. Ancak bu ikramın bir yan etkisi vardır:
Sarhoşluk. Fermente meyveyle kendinden geçen kelebekler, minik ve narin bedenleriyle dengesizce uçmaya başlar.
Kanatları titrek, yönleri belirsiz… Sanki havada zikzak çizen renkli hayaller gibi.
Onlara bakınca insan, "Minik sarhoş periler" demeden edemez.
Bir ağacın altında dans eden kelebekler mi, yoksa minik bir doğa partisi mi? Kim bilir...

GÜLÜ YORUM
@saclarimcanimm Tabi ki evladın kızı erkeği olmaz ama sanmıyorum ki okuma yazmayı söken kız çocukları evin dört bir köşesine OSURDUM yazsın

TESPİTLİ YORUM
@haganedyt Uzun ilişki sonrası ne istediğini anlayınca ilk sevgili olduğunla evlenmek… bu olay şaşmaz 5-6 senelik ilişkisi olan insanlar 3 aylık sevgilisiyle pat diye evlenir

