PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Tatilci tipleri

Tatilci tipleri

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 7 Ağustos 2025

Güneşte iyice pişme meraklısı:
Sabah 08.00'de havluyu şezlonga serer, 12.00'de hâlâ kavruluyordur.
Cilt doktoru düşmanı, bronzluk tutkunu.
"Kırmızı mı oldum ben ya?" derken, aslında kabuk bağlamış gibidir.
Açık büfe canavarı:
"Ben parayı yedirdim, şimdi sıra yemeklerde" mantığıyla hareket eder.
Tabaklar üst üste, tatlıyla köfteyi aynı anda yiyebilir.
Ziyan etmek ayıptır, ama doymak da haramdır!
Instagram tatilcisi:
Denize girmek mi? Hayır.
Sadece ayağını suya sokup "#vacaymode #goodvibesonly" yazar.
Her karede şapka, güneş gözlüğü, kitap (hiç okunmayan) ve kahve bardağı olur.
Ruhunu bulmaya gelen:
Bodrum'da ama içsel yolculukta.
Her sabah yoga, her akşam meditasyon.
"Tatil değil, dönüşüm süreci" der.
Ama o dönüşüm genelde akşamki partiyle bozulur.
Aile tatilcisi:
Valiz, bebek arabası, termos, şemsiye, plaj oyuncağı… Hepsi taşınır. Ama kimse mutlu değildir.
"Yine gidelim ama bu sefer dinlenelim" cümlesi her yıl tekrarlanır.
Tatilde de komşu tipi:
Gürültü onun göbek adı.
Sahildekilerle kaynaşır, otel çalışanlarını tanır, "Bize gelin çay var" diyebilir.
Kısaca, sessizlik düşmanıdır.
Yerli turist yer 'bilir'ci:
"Burada böyle yemezsin, bizimkiler bilmez…" Her gittiği yerde bir tanıdığı vardır.
Kendi memleketinde bile rehberlik yapabilir.
Tatil Vlog'u çeken:
Drone var, GoPro var, 3 farklı kamera açısı var.
"Arkadaşlar şimdi sahildeyiz, muazzam bir gün" diye başlar.
Tatil değil, prodüksiyon.
Yalnız geldim ama sosyalim:
Otobüste tanışır, havuzda kaynaşır, akşam yemek masasında ağlatır.
Herkesin hikayesini dinler, kimsenin adını hatırlamaz.
Ama "Çok iyi biri ya" diye anılır.
Gezmeden duramayan:
Sabah Efes, öğlen Pamukkale, akşam Fethiye.
Dinlenmek mi? O da ne?
"Bu kadar gelmişken görmeden dönülmez" felsefesiyle, herkesi süründürür.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Beyaz tenlilerin tatilde yaşadıkları 06 Ağustos 2025, Çarşamba Mutfakta yemek yapmayı bilmeyen kadının halleri 05 Ağustos 2025, Salı Halı saha maçına gelmeyen erkek tipleri 04 Ağustos 2025, Pazartesi Nişan attıran olaylar 03 Ağustos 2025, Pazar
SARIYER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır
SARIYER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MasterChef’te ilk eleme adayları kim oldu? Dün akşam 5 Ağustos ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
MasterChef'te ilk eleme adayları kim oldu? Dün akşam (5 Ağustos) ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
6 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler, filmler var? İşte Atv yayın akışı listesi...
Atv yayın akışı
Habibe Nine fenomen oldu! Torunu yaşadı
"Sos"yal medya
Kuruluş Osman dünyaya açılıyor
Kuruluş Osman İspanya’da