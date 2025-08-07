Güneşte iyice pişme meraklısı:

Sabah 08.00'de havluyu şezlonga serer, 12.00'de hâlâ kavruluyordur.

Cilt doktoru düşmanı, bronzluk tutkunu.

"Kırmızı mı oldum ben ya?" derken, aslında kabuk bağlamış gibidir.

Açık büfe canavarı:

"Ben parayı yedirdim, şimdi sıra yemeklerde" mantığıyla hareket eder.

Tabaklar üst üste, tatlıyla köfteyi aynı anda yiyebilir.

Ziyan etmek ayıptır, ama doymak da haramdır!

Instagram tatilcisi:

Denize girmek mi? Hayır.

Sadece ayağını suya sokup "#vacaymode #goodvibesonly" yazar.

Her karede şapka, güneş gözlüğü, kitap (hiç okunmayan) ve kahve bardağı olur.

Ruhunu bulmaya gelen:

Bodrum'da ama içsel yolculukta.

Her sabah yoga, her akşam meditasyon.

"Tatil değil, dönüşüm süreci" der.

Ama o dönüşüm genelde akşamki partiyle bozulur.

Aile tatilcisi:

Valiz, bebek arabası, termos, şemsiye, plaj oyuncağı… Hepsi taşınır. Ama kimse mutlu değildir.

"Yine gidelim ama bu sefer dinlenelim" cümlesi her yıl tekrarlanır.

Tatilde de komşu tipi:

Gürültü onun göbek adı.

Sahildekilerle kaynaşır, otel çalışanlarını tanır, "Bize gelin çay var" diyebilir.

Kısaca, sessizlik düşmanıdır.

Yerli turist yer 'bilir'ci:

"Burada böyle yemezsin, bizimkiler bilmez…" Her gittiği yerde bir tanıdığı vardır.

Kendi memleketinde bile rehberlik yapabilir.

Tatil Vlog'u çeken:

Drone var, GoPro var, 3 farklı kamera açısı var.

"Arkadaşlar şimdi sahildeyiz, muazzam bir gün" diye başlar.

Tatil değil, prodüksiyon.

Yalnız geldim ama sosyalim:

Otobüste tanışır, havuzda kaynaşır, akşam yemek masasında ağlatır.

Herkesin hikayesini dinler, kimsenin adını hatırlamaz.

Ama "Çok iyi biri ya" diye anılır.

Gezmeden duramayan:

Sabah Efes, öğlen Pamukkale, akşam Fethiye.

Dinlenmek mi? O da ne?

"Bu kadar gelmişken görmeden dönülmez" felsefesiyle, herkesi süründürür.