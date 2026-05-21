80'ler ve 90'lar nesli için saygı çok net bir şeydi.Mahallede top oynarken apartmandan bir teyze kafasını çıkarıpdedi mi bütün mahalle NATO alarmına geçmiş gibi dağılırdı.Kimsedemezdi. Çünkü o dönemdiye bir kavram yoktu. O dönem sadecevardı. 80'ler ve 90'larda büyüyen çocukların saygı anlayışı biraz askerî disiplin gibiydi. Eve misafir geldiğinde çocuk odadan çıkarılırdı. Çünkü çocuk dediğin dekoratif bibloydu. Gerektiğinde görünür, genelde susardı.Niye? Adam kombi servisi gibi oturmuş çekirdek yiyor, ben neden sahne alıyorum? Ama okunurdu. Çünkü saygı vardı. Şimdi çocuğadesen çocuk sanadiyor. Adam daha ilkokul bire gitmeden kişisel gelişim uzmanı olmuş.Eskiden büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atmak bile riskliydi. Bir anda dizine hafif ama karakter geliştiren bir tokat inebilirdi:Şimdi bakıyorsun çocuk koltuğa yayılmış, babasınadiyor. Babada travma başladı. Çünkü adam kendi babasına yıllarca "Su isteyebilir miyim?" bile diyememiş. 90'lar nesli için saygı biraz da otomatik refleks işiydi.Otobüste teyze görünce ayağa kalkılırdı. Şimdi yeni nesil yer veriyor ama önce bir analiz yapıyor:Kardeşim bu toplu taşıma mı, TÜBİTAK projesi mi? Bir de eski neslin meşhur cümlesi vardı:Abartma dayı, oksijen yine vardı. Ama doğru… Eski nesilde saygı biraz sessizlikti. Şimdiki nesilde ise saygı daha çok "alan tanımak" üzerinden ilerliyor.Eskiden çocuk misafir gelince su taşırdı. Şimdi misafir gelince çocuk odasından çıkıp sadece Wi-Fi şifresini soruyor. Üstelik utanmadan bir dediyor. Ev sahibi de içindendiye ağlıyor. Tabii eski nesil de tamamen masum değildi.Çocuk düşüncesini söyleyincedenirdi. Şimdi çocuklar o açığı fazla kapattı. Artık büyük konuşurken çocukdiye panel moderatörü gibi araya giriyor.Şimdi çocuk oyun oynarken baba sessiz giriyor:Aile içinde güç dengesi değişti. 80'ler ve 90'larda saygı biraz korkuyla karışık bir sistemdi.Şimdiki nesilde ise bazen saygı değil aşırı rahatlık var.Öğretmenin adı "hocam"dı. Adamın nüfusta ne yazdığına dair hiçbir fikrimiz yoktu.30 Ekim 1938'de, yönetmen Orson Welles, Amerikan CBS radyosunda H.G. Wells'in "Dünyalar Savaşı" adlı romanını tiyatro oyunu olarak yayınlama kararı aldı. Oyun, kitabın fütüristik bir uyarlaması değil, gerçek bir haber programı formatında sunuldu. Muhabirler, gerçek bir istila olduğu izlenimi yaratarak Marslılar'ın New Jersey'de bir çiftliğe indiğini bildirdi.Yayını duyan yaklaşık 1.7 milyon kişiden 1.2 milyonu yayının gerçek olduğuna inandı. New Jersey'de panik başladı. Aileler evlerini terk etti, hastaneler sahte yaralılarla doldu taştı. İnsanlar gaz maskesi takıp kiliselere sığındı. Olayın en ilginç yanı: Yayının başında, ortasında ve sonunda "Bu bir oyundur" uyarısı yapılmasına rağmen, dinleyicilerin çoğu bu uyarıyı kaçırdı.+ İşe neyle geliyorsun? - Travmayla...