Kaçınılmaz çekim: Erkekler çoğu zaman bir kadının güzelliğini fark ederler, hatta fark etmemeye çalışsalar bile.

Her şeyden önce: Saygı, erkekler için bir ilişkide çok değerli ve hayati bir öneme sahiptir.

Duygusal kırılganlık: Erkekler duygusal olarak kırılgandır ve kalp kırıklığı onları derinden etkileyebilir.

Hayat değiştiren etki: Bir erkeğin kalbine dokunulduğunda, bu dönüştürücü bir deneyim olabilir.

Aşk ve sağlık: Aşk, bir erkeğin iştahını ve genel sağlığını önemli ölçüde etkileyebilir.

Derinlik aramak: Erkekler fiziksel yakınlığın ötesinde daha derin duygusal bağlar ararlar.

Kusurları görmezden gelmek: Erkekler aşık olduklarında kusurları ve hataları görmezden gelmeye daha yatkındırlar.

Fiziksel temasın önemi: Fiziksel temas, erkeklerin duygusal ve ruhsal refahında hayati bir rol oynar.

Aşkın dikkat dağıtması: Aşık olmak erkeklerin iş ve günlük sorumluluklarından uzaklaşmasına neden olabilir.

Sahiplenme ve kıskançlık: Erkekler, partnerlerinin sevgisi konusunda sahiplenme ve kıskançlık yaşayabilirler.

Romantik ilişkiler: Zor elde edilen biri gibi görünmek erkeklerde romantik bir yanı ortaya çıkarabilir.

Bağlanma kararları: Erkekler bağlanma ve evlilik konusunda hızlı kararlar alabilirler.

İltifatların değeri: Erkekler, özellikle hayran oldukları birinden gelen iltifatlara çok değer verirler.

Yargılama yeteneğinin zayıflaması: Aşk bazen bir erkeğin yargılama yeteneğini ve mantıksal düşünme yeteneğini bulandırabilir.

Uzaktaki erkek arkadaşlar: Eğer bir erkek arkadaşınız partnerinizin yanında mesafeli duruyorsa veya sizden kaçınıyorsa, bu gizli duygularınız olduğunun göstergesi olabilir.

Duygusal kıvılcım: El teması gibi fiziksel temaslar erkeklerde yoğun duyguları tetikleyebilir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Japonya'nın Shizuoka bölgesinde, her yıl düzenlenen bir yastık savaşı festivali vardır.

Katılımcılar, tarihi bir savaşı canlandırıyormuş gibi yastıklarla birbirlerine saldırır. Festival o kadar popüler hale gelmiştir ki, kazanan takıma "Yastık Savaşı Şampiyonu" unvanı verilir.



TESPİTLİ YORUM

@stormcrow61 Bulutut kulaklığı şarj ediyoz, bulutut apöllörü şarj ediyoz, damacana musluğunu şarj ediyoz, telefonu şarj ediyoz… Aşırı bunaldım bu şarj işinden...



GÜLÜ YORUM

@devrimstadyumu Oğlumla ilk langırtımızı oynadık. Beni tanıyanlar iyi bilir hayattaki en büyük isteğim bir gün oğlumun olması ve ona langırt öğretip baba oğul güzel vakit geçirmekti.

Bu arada seksen dokuza sıfır yendim.



ALKIŞLI YORUM

Akbilim olmadığı için şoföre para uzattım. Uzatmaz olaydım.

"Sıradaki akbili sizin için basıyorum!" dedi. Ben nereden bilebilirim şoförün içinde gizli bir radyocu ruhu olduğunu...