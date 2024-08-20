Mali Durum:

Kimseye söylememelisiniz:

- Geliriniz 6 Ne kadar mülkünüz var?

- Ne kadar borcunuz var?

- Geçmişteki iflaslarınız Bu konularda daha gizemli kalmalısınız.

Hayalleriniz ve Hedefleriniz:

Bunu anlattığınız kişiler sizinle alay edebilir, sizi küçümseyebilir veya hayallerinizi görmezden gelebilir:

- Hayallerinizin ya basit ve kolay ulaşılabilir olduğunu ya da imkansız olduğunu düşünüyorlar Bunları söylemek moralinizi ve motivasyonunuzu düşürecektir.

Birçok kişi vizyonunuza inanmayacak, ta ki siz başarana kadar!

Eski İlişkiler:

İnsanların hayatları ilişkilerle şekillenir.

- Geçmiş ilişkilerinizde yaptığınız hataları veya ne kadar flörtöz olduğunuzu kimseye anlatmayın...

- Söyledikleriniz yeni eşinizin kulağına gidebilir.

- Daha sizinle tanışmadan sizi damgalamalarını istemiyorsanız bundan kaçının.

Zayıflıklarınız:

Mümkün olduğunca, en yakın arkadaşlarınızla bile olsanız, zayıf noktalarınızı koruyun 6 Zayıflıkların ortaya çıkarılması, başkalarının faydalanabileceği bir cephane sağlar.

- Kendinizi olası manipülasyonlardan koruyun.

Geçmişteki Yalanlar ve Hatalar:

- İnsanlara yaptığınız yalanları, başarısızlıkları ve hataları anlatmayın.

- Bunları başkalarıyla paylaşmak ilişkilerinize büyük zarar verecektir.

Paylaşma isteğine karşı koyun.

- Güvendiğiniz kişiler sizi güvenilmez olarak algılayacaklardır.

Geçmiş hatalar hakkında şeffaf olmak, güvensizliğe veya yanlış anlaşılmalara yol açarak başkalarının sizi nasıl algıladığını etkileyecektir.

Güveni korumak için dürüstlüğü koruyun.

Ailevi Sorunlar:

Ailevi sorunlarınızı kendinize saklamalısınız.

- Bilenler bunları başkalarına aktarabilir.

- Aileniz hakkında olumsuz konuşmak sadakatsizliği ve aile birliğinin eksikliğini gösterir, ailenizi savunmasız ve saldırılara açık hale getirir.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İspanya'nın Cieza kasabasında her yıl düzenlenen bir festivalde, insanlar zeytin çekirdeği fırlatma yarışması yaparlar. En uzağa çekirdek fırlatan kişi, yılın "Zeytin Şampiyonu" unvanını kazanır. Bu yarışma, kasaba halkı için bir eğlence kaynağı haline gelmiştir.



TESPİTLİ YORUM

@YargcNazlimo Kadınlar arası yaş tahmini artık çok zor, 20 yaşında kızlar 30 yaş gibi duruyor, iyi estetikli 40'lar 25 gibi duruyor, dün iki saat birine abla dedim kız 23 yaşındaymış...



GÜLÜ YORUM

@_acilNaCl Babama yeni virüsün haberini okudum, 'Kongo Cumhuriyetine gitmiyoruz bi şey olmaz' diyor.

'Baba Çin'e de gitmiyorduk' dedim. 'Korona olmadık zaten yine bi şey olmadı yaylaya gideriz' diyor.

Adamın bütün sorunlarını yaylaya çıkarak çözmesi korkunç bir hal almaya başladı...