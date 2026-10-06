CANLI YAYIN
Geri
Fransa 4-1 Belçika MAÇ ÖZETİ

Fransa 4-1 Belçika MAÇ ÖZETİ

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, sahasında konuk ettiği Belçika'yı 4-1 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. İşte karşılaşmanın özeti ve golleri.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Uluslar Ligi

Bunlar da Var

Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Osman Öztürk hayatını kaybetti
Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Osman Öztürk hayatını kaybetti
Topkapı Surları önünde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu
Topkapı Surları önünde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Riyad'da kritik toplantıda
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Riyad'da kritik toplantıda
Ankara'da otelin 6'ncı katından otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı: O anlar kamerada
Ankara'da otelin 6'ncı katından otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı: O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle