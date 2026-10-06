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Fransa 4-1 Belçika MAÇ ÖZETİ
Fransa 4-1 Belçika MAÇ ÖZETİ
Giriş Tarihi: 06 Ekim 2026 01:51
Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2026 02:00
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UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, sahasında konuk ettiği Belçika'yı 4-1 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. İşte karşılaşmanın özeti ve golleri.
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Fransa 4-1 Belçika GOL: M. Olise
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
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