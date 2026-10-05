Öfke kontrolü, insanın sinirlenmemesi değil, sinirlendiğinde aile WhatsApp grubuna delil bırakmamasıdır. Hepimizin içinde sakin, anlayışlı, olgun bir insan vardır. Fakat bazı günler o insan izinlidir. Yerine "Ben size kaç kere söyledim?" diye işe başlayan bir müdür bakar.

Sabah "Bugün hiçbir şeye sinirlenmeyeceğim" dersin. Telefonun şarjı yüzde üçtür, kahve gömleğine dökülür, çıkarken kapının kolu cebine takılır. Henüz insanlarla karşılaşmadan bir marangozluk ürünüyle husumet başlamıştır.

Kapıya dönüp "Senin derdin ne?" dersin. Kapı cevap vermez. Bu da seni ayrıca sinirlendirir. Sinirlenince ona kadar say derler. Sayarsın:

Bir, iki, üç… Beşte karşı taraf "Niye sustun, cevap versene?" der. Sayım iptal olur. Baştan başlamak gerekir ama bu kez rakamların arasına kişinin geçmişte yaptığı hatalar da girer. Sekize geldiğinde 2019'daki piknik tartışmasını hatırlamışsındır.

Bir de "Sakin ol" diyenler vardır. Yangına yaklaşarak "Biraz serinlesene" demek gibidir. İnsan sakin olabilse olur. Kimse sabah kalkıp "Bugün tansiyonumu kişisel çabalarımla yükselteyim" diye program yapmaz. Hele "Abartıyorsun" da eklendiyse artık tartışmanın konusu değişir. Başlangıçta geç kalınmış bir randevuyu konuşurken kendini "Ben hayatım boyunca neyi abartmışım?" savunması yaparken bulursun.

Trafikte ise herkes kendi aracının içinde adalet bakanıdır. Önündeki yavaş gidiyorsa ehliyeti sorgulanır, hızlı gidiyorsa insanlığı. Senin hızın tam kararındadır; bütün ülkenin sana uyum sağlaması gerekir. Korna da haberleşme aracı olmaktan çıkar, noktalama işaretine dönüşür.

Kısa basış virgül, uzun basış aile geçmişine uzanan bir paragraftır. Asıl büyük sınav, tartışma bittikten sonra gelir. Duştayken vereceğin mükemmel cevabı bulursun.

O anda söylesen karşı taraf susacak, çevredekiler hak verecek, belki biri hafifçe alkışlayacaktır. Ama sen olay sırasında yalnızca "Ya tamam, neyse" diyebilmişsindir. Şimdi şampuan şişesine karşı son derece etkili bir konuşma yapıyorsundur.

Zamanla insan biraz öğreniyor. Her mesaja hemen cevap vermiyor, her tartışmaya girmiyor, telefonu bazen masaya bırakıyor. Yazdığı uzun mesajı göndermeden siliyor. Sonra karşı taraftan "Bir şey yazıyordun galiba?" geliyor. "Yok" diyorsun. Öfke kontrolünde o günkü en büyük başarın, bu "yok"un arkasındaki dört yüz kelimeyi kendine saklamak oluyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Dilimiz sadece tatlı, ekşi, tuzlu, acı ve umami olmak üzere 5 temel tadı algılar. Ancak burnumuz, yaklaşık 1 trilyon farklı kokuyu ayırt edebilir. Yani yemeklerin lezzeti, aslında büyük ölçüde kokuyla ilgilidir. (Tat 5, koku 1 trilyon!)

TESPİTLİ YORUM

@Ercanercoyeni Sustuklarında, davlumbazın aspiratörü kapanmış hissi veren insanlar var.

GÜLÜYORUM

@cananscsit Trafikte boş bulunup küfrettim. Arka koltuktan ses geldi: "Anne kime horoz bu cocuk dedin?"

ALKIŞLIYORUM

Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi kapsamındaki 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada tamamladı. Bu dereceyle parkuru en hızlı geçen kadın yüzücü ve Catalina'yı geçen en genç Türk yüzücü unvanlarını aldı. Biz 32 kilometreyi arabayla görünce "Daha çok var mı?" diyoruz; Eda yüzerek geçmiş, üstüne iki rekor almış. Ayakta alkış!