AYAKLARI korumaya yarayan unisex tekstil ürünleri olarak bildiğimiz çoraplar, erkekler için farkında olmadan farklı amaçlar için kullanılabiliyor.

Her erkeğin bir çorapla ilgili hatırası ve savaşı vardır.

Aslında en büyük savaşı veren, erkek evli ise, karısıdır.

Çünkü çoraplar her yerden çıkabiliyor. Ve en büyük kavga sebeplerine yol açabiliyor.

Çorap, yeri geldiğinde bir basketbol veya futbol topu yerini görebiliyor. İşten eve gelmiş erkek, çoraplarını bir anda basketbol topu kıvamına getirip, kendisini Kobe Bryant, Michael Jordan yerine koyabiliyor. Birazcık titiz ise kirli sepetine, değil ise koltuğun köşesini basketbol potası gibi görüp fırlatır.

Eğer hedefini tutturursa, kendini gördüğü basketçilere ihanet ederek hedef tutturan "Yoook artık Lebron James"e dönerek, zafer çığlıklarını evde yankılattırır.

Bir de bunun futbolcuları vardır ki kendini Messi ve Ronaldo sanan adam bir köşeyi kale kıvamında görüp, çorapları sektirerek veya koltuğun üstünde sıçrayarak rövaşata ya da vole gibi futbolun egzantirik hareketlerini yapar ve golünü atar. Unutmadan şunu da söyleyelim top yapmadan önce çorapları mutlaka koklaması gereken yurdum erkeğidir.

Aslında top yapması takdir edilmesi gereken erkektir.

Köşeye atma konusu, o köşeye bir kirli sepeti konarak çözümlenebilir. Her şeyi de erkekten beklemeyin lütfen...

Bu Mars'tan geldiğine inanılan varlıkların en çok yaşadıkları sorun ise çorapların esrarengiz bir şekilde tekinin kaybolmasıdır. Ve buna çorabın teki canavarı adını koyarlar.

Bu canavarlar evdeki çorapların teklerinin esrarengiz bir şekilde kaybolmasının ardındaki yaratıktır. Sadece çorabın tekini yiyip diğer teki bırakır. Bu yaratığın aslında çorap tekleriyle değil sadece çorapla beslendiği, diğer teki de kaybolan çorabın farkedilemeyeceği için o sırada teki yenmiş çorap kullanılmak istendiğinde ancak dikkat çektikleri iddia edilmektedir.

Pöhh iyi salladım ama...

Çorapla başka neler yapılabiliyor bir bakalım. Top, bilye kesesi, kese, silah, soygun, çim adam, kukla vb. 'Peki kadınların çorapla en iyi beceresi nedir?' diye sorarsanız, "Erkeklerin başına çorap örmeleri" derim.

