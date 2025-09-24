AŞK dünyasında yeni trend: Cushioning.

Türkçe'ye çevirecek olursak: "Yedek lastik hazırda beklesin, ana lastik patlarsa hemen değişelim."

Peki nedir bu mucizevi taktik?

Kısaca, sevgiliniz var ama kenarda birkaç kişiyi daha "çaktırmadan" sıcak tutuyorsunuz. Onlara arada bir "Nasılsın canım?", "Seninle konuşmak çok güzel ya" gibi cümleler atıp ilişkiyi sürdürülebilir kılmaya çalışıyorsunuz. Yani gerçek aşk değil, duygusal hava yastığı.

Cushioning yapanların özellikleri:

* Mesaj kutuları, acil çıkış kapısı gibi her zaman doludur.

* İnstagram'da story atarken kimseye özel atmıyormuş gibi davranır, ama aslında o bir kişiye atmıştır.

* "Asla aldatmam" derken aslında ön ısınma turları çoktan başlamıştır.

* En sık kullandıkları cümle: "Seni dost olarak görmek çok değerli." (Ama gizliden kalp atar).

Günlük hayattan örnekler:

* Çorbanız var ama arkada makarna da haşlıyorsunuz, "Ya olmazsa?" diye.

* Telefonunuz şarjda ama powerbank çantanızda bekliyor.

* Aslında evlisiniz ama Tinder uygulaması hâlâ telefondan silinmemiş… (Hımm).

Riskleri var mı?

Var tabii!

* Asıl sevgili öğrenirse, "yedek lastik" değil, komple arabasız kalırsınız.

* Yedekler birbirini keşfederse, lastikler birleşip traktör gibi üzerinizden geçer.

* Ve en önemlisi: "Aşk" denen şey, lastik değil, tek şanslık bilet.

Sonuç olarak:

Cushioning, modern ilişkilerin "tampon bölgesi." Ama sakın unutmayın:

Fazla yastık, boğulmaya sebep olur.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1904 yılında ABD'de çay fiyatları yükselince milletin keyfi kaçtı. Sabah kahvesi tamam da, öğleden sonra "beş çayı" moduna geçmek isteyenler ciddi masrafla karşılaşınca, halk neredeyse sokaklara dökülecekti.

Ama Amerikalılar her zamanki gibi pratik bir çözüm buldu: Çayı kaynar kaynar içmek yerine bardakları buzla doldurup azıcık çay eklediler, üstüne de limon sıktılar. Böylece daha az çay harcayıp daha çok bardak çıkardılar. İşte bugün "iced tea" diye bildiğimiz şey aslında ekonomik tasarruf mucizesi olarak doğdu.

Kısacası, serin bir yaz içeceği sandığımız limonlu soğuk çay aslında bir dönemin kriz icadıydı.

TESPİTLİ YORUM

@artikbidur Spor yaparak kilo vermek burjuva işidir. Biz psikolojimizin içine eder stresten kilomuzu veririz.

GülüYorum

@lancansy İş bulan arkadaşlarımın ayakkabılarının altına ismimi yazdırıyorum, son çare bu artık...