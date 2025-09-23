İlişkiler dünyası zaten yeterince kaotik değilmiş gibi, son dönemde "Ghostlighting" adında hibrit bir canavar türü türedi. Ghosting'i bilirsiniz: biri bir anda yok olur, telefonunuza yanıt vermez, WhatsApp'ta mavi tik olur ama gönülde kara leke bırakır. Gaslighting'i de bilirsiniz: Biri sizi kendi akıl sağlığınızdan şüphe ettirir, "Ben öyle demedim" der, halbuki kesinlikle demiştir. İşte Ghostlighting, bu ikisinin mutant birleşimi.Önce ghost'lar. Yani bir anda ortadan kaybolurlar:Ne mesaj, ne arama, ne dumanla haber… Sanki aniden kuantum evrenine ışınlanmış gibidirler. Siz "Acaba başına bir şey mi geldi?" diye düşünürken, o kişi aylar sonra ansızın geri döner. Ve döndüğünde de, siz hayal görmüşsünüz gibi davranır.- Ya sen 3 ay boyunca hiç mesaj atmadın.- Ne? Öyle şey olmadı, sen cevap vermemiştin bana.- Ama bak, son mesajda ben kalp atmışım.- O kalp sadece arkadaşça bir kalpti, sen yanlış hatırlıyorsun.Böylece hem ghosting yaşarsınız, hem de gaslighting'e maruz kalırsınız. Yani iki acı birden, tek fiyata!"Ben aslında hep buradaydım, sen beni görmemişsin.""Sen aramadın ki, ben seni bekliyordum.""Ben sana günaydın yazdım, ama belki telefonuna gitmedi?""Ben kaybolmadım, sadece biraz... görünmez oldum."Ghostlighting, modern ilişkilerin Resident Evil'ıdır:Hayaletli, kafa karıştırıcı ve sonu hep "Ben mi delirdim acaba?" ile biter. Eğer biri size hem görünmez olup hem de geri döndüğünde "Sen yanlış hatırlıyorsun" diyorsa, tebrikler!Ghostlighting kurbanısınız.Ama unutmayın: Paranoya değil, gerçek. Çünkü hayaletin gazına gelmek, gerçekten can sıkıcıdır.