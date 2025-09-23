PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Ghostlighting: Hayalet gibi kaybolup, “Sen yanlış hatırlıyorsun” demek

Ghostlighting: Hayalet gibi kaybolup, “Sen yanlış hatırlıyorsun” demek

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 23 Eylül 2025
İlişkiler dünyası zaten yeterince kaotik değilmiş gibi, son dönemde "Ghostlighting" adında hibrit bir canavar türü türedi. Ghosting'i bilirsiniz: biri bir anda yok olur, telefonunuza yanıt vermez, WhatsApp'ta mavi tik olur ama gönülde kara leke bırakır. Gaslighting'i de bilirsiniz: Biri sizi kendi akıl sağlığınızdan şüphe ettirir, "Ben öyle demedim" der, halbuki kesinlikle demiştir. İşte Ghostlighting, bu ikisinin mutant birleşimi.

Nasıl işler?:
Önce ghost'lar. Yani bir anda ortadan kaybolurlar:
Ne mesaj, ne arama, ne dumanla haber… Sanki aniden kuantum evrenine ışınlanmış gibidirler. Siz "Acaba başına bir şey mi geldi?" diye düşünürken, o kişi aylar sonra ansızın geri döner. Ve döndüğünde de, siz hayal görmüşsünüz gibi davranır.
- Ya sen 3 ay boyunca hiç mesaj atmadın.
- Ne? Öyle şey olmadı, sen cevap vermemiştin bana.
- Ama bak, son mesajda ben kalp atmışım.
- O kalp sadece arkadaşça bir kalpti, sen yanlış hatırlıyorsun.
Böylece hem ghosting yaşarsınız, hem de gaslighting'e maruz kalırsınız. Yani iki acı birden, tek fiyata!

Ghostlighting uzmanlarının favori cümleleri:
"Ben aslında hep buradaydım, sen beni görmemişsin."
"Sen aramadın ki, ben seni bekliyordum."
"Ben sana günaydın yazdım, ama belki telefonuna gitmedi?"
"Ben kaybolmadım, sadece biraz... görünmez oldum."

Sonuç:
Ghostlighting, modern ilişkilerin Resident Evil'ıdır:
Hayaletli, kafa karıştırıcı ve sonu hep "Ben mi delirdim acaba?" ile biter. Eğer biri size hem görünmez olup hem de geri döndüğünde "Sen yanlış hatırlıyorsun" diyorsa, tebrikler!
Ghostlighting kurbanısınız.
Ama unutmayın: Paranoya değil, gerçek. Çünkü hayaletin gazına gelmek, gerçekten can sıkıcıdır.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Haunting / Orbiting: Modern Çağın Hayalet Casusluğu 22 Eylül 2025, Pazartesi Futbol ve Aşk: İkisi de kalbi yoruyor, kondisyonu bitiriyor 21 Eylül 2025, Pazar Benching: Modern İlişkilerin Yedek Kulübesi 20 Eylül 2025, Cumartesi Stashing: Görünmez sevgililik sanatı 19 Eylül 2025, Cuma
İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan nikah masasında! Sosyal medyayı sallayan düğün kareleri ortaya çıktı
İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan nikah masasında! Sosyal medyayı sallayan düğün kareleri ortaya çıktı
Giresun’da cinayet! İş insanını öldürüp başında bekledi!
İş insanını öldürüp başında bekledi!
Galatasaray’da forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istedi
Galatasaray'da forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istedi
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze’de katliam yapan İsrail’i korudu Orta Doğu’da savaş çığırtkanlığı yaptı!
Barrack'tan Orta Doğu'da savaş çığırtkanlığı
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze’nin sesi oldu! Vicdanı olan Gazze’ye sessiz kalamaz | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
"Vicdanı olan Gazze'ye sessiz kalamaz"