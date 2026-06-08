KOÇ BURCU

Şarkı: Deli...

Sanatçı: Mor ve Ötesi...

Koç burcu düşünmeden harekete geçmesiyle ünlüdür.

Bazen sonucu hesaplamaz, bazen de hesaplamaya gerek duymaz. Onun için önemli olan yola çıkmaktır. "Deli" tam da bu enerjiyi taşır. Biraz asi, biraz cesur ve bolca gözü kara...

BOĞA BURCU

Şarkı: Yan benimle...

Sanatçı: Sıla...

Boğa'nın dünyasında huzur çok değerlidir. Sevdiği insanlarla sakin bir hayat, güzel yemekler ve rahat bir ortam onun için mutluluğun tanımıdır.

Bu yüzden onun şarkısı da sıcak, samimi ve sakin olmalıdır.

İKİZLER BURCU

Şarkı: Aynı bedende ayrı ruhlar...

Sanatçı: MaNga...

İkizler burcunun içinde sanki birkaç farklı karakter yaşar. Bir gün neşeli, ertesi gün ciddi olabilir. Fikirleri sürekli değişir, merakı hiç bitmez. Bu yüzden onun ruhunu en iyi anlatan şey birden fazla kişiliğin aynı bedende yaşadığı hissidir.

YENGEÇ BURCU

Şarkı: Resimdeki gözyaşları.

Sanatçı: Cem Karaca...

Eski anılar, çocukluk günleri, unutulmayan aşklar...

Yengeç burcu için geçmiş hiçbir zaman tamamen geçmiş değildir. Bir fotoğraf, bir şarkı ya da eski bir mesaj onu yıllar öncesine götürebilir.

ASLAN BURCU

Şarkı: Yıkıl karşımdan...

Sanatçı: Ajda Pekkan...

Aslan burcu girdiği ortamda dikkat çekmeyi başarır. Kendine güveni yüksektir ve geri planda kalmayı pek sevmez. Bu yüzden onun şarkısı da güçlü duruşu ve özgüveni temsil etmelidir.

BAŞAK BURCU

Şarkı: Titizim...

Sanatçı: Levent Yüksel...

Başak burcu detayları görür.

Kimsenin fark etmediği eksikleri bulur ve düzeltmek ister. Onun gözünden kaçan şey sayısı oldukça azdır. Bu yüzden "titizlik" onun hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır.

TERAZİ BURCU

Şarkı: Kararsızım...

Sanatçı: Rafet El Roman...

Terazi burcu karar verme aşamasında dünyanın en zor sınavlarından birini veriyormuş gibi hissedebilir. Her seçeneğin artılarını ve eksilerini düşünür.

Sonunda seçimi yapar ama bu kez de diğer seçeneği merak etmeye başlar.

AKREP BURCU

Şarkı: Aşk bir ateş...

Sanatçı: Funda Arar...

Akrep burcu duygularını yüzeyde yaşamaz. Seviyorsa tam sever, kızıyorsa tam kızar. Onun dünyasında her şey biraz daha yoğun ve biraz daha derindir.

YAY BURCU

Şarkı: Benimle oynar mısın?

Sanatçı: Yalın...

Hayatı fazla ciddiye almayan, yeni deneyimlere açık ve enerjik Yay burcu için eğlence her zaman önemlidir.

Onun ruhunda biraz çocukluk, biraz macera vardır.

OĞLAK BURCU

Şarkı: Başarılar dilerim...

Sanatçı: Ayna...

Oğlak burcu hedef odaklıdır.

Çalışır, planlar ve sonunda istediğini elde eder. Onun için başarı tesadüf değil, emeğin sonucudur.

KOVA BURCU

Şarkı: Bir derdim var..

Sanatçı: MaNga...

Kova burcu farklı düşünür.

Çoğu zaman insanları değil, fikirleri anlamaya çalışır. Kendi dünyası vardır ve o dünyaya herkes kolay kolay giremez.

BALIK BURCU

Şarkı: Hayal kahvesi...

Sanatçı: Yüksek Sadakat...

Balık burcu hayallerle yaşayan, duygularıyla hareket eden ve bazen gerçek dünyadan kısa süreliğine uzaklaşabilen bir burçtur. Şarkılar onun için sadece müzik değil, başka dünyalara açılan kapılardır.

90'lar ve 2000'lerde bir kaset yapılsaydı adı muhtemelen "Burç FM Karışık Kaset Vol. 1" olurdu. Koç kaseti kalemle ileri sarar, Boğa kaseti güneşte bırakmaz, İkizler her gün farklı şarkıyı favori ilan eder, Yengeç yıllar sonra bile aynı kaseti saklar, Aslan ise kasetin kapağına kendi fotoğrafını koyardı.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?



Avusralyalı iş adamı Leonard Casley, Batı Avustralya'da bulunan tarım arazilerinin hükümet tarafından elinden alınacağını öğrenince, arazilerinin bulunduğu bölgeyi bağımsız bir krallık ilan etti.

Kendini "Prens Leonard" olarak atadı. Bölgeyi "Hutt River Eyaleti" adıyla tanıttı.

Hükümet bunu tanımadı ama Casley, bölgeyi 3 saatliğine bir Amerikalı iş adamına sattı. Alıcı parayı ödedi, 3 saat sonra Casley bölgeyi geri satın aldı. Casley 2019'da öldüğünde, "krallığı" oğluna miras bıraktı.

GÜLÜYORUM

@mustafaarslan_7 İlkokuldan liseye geçiyoruz "Lise çok farklı" diyorlar; üniversiteye geçiyoruz, "Lisede öğrendiklerinizi unutun" diyorlar.

İş hayatına geçiyoruz, "Üniversitede kitapta yazdığı gibi değil, sahada hayat çok farklıdır" diyorlar... Ee biz niye okuyoruz ki koyun sahaya baka baka öğrenek o zaman.