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Lütfi Albayrak
LÜTFİ ALBAYRAK
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YKS sonuç günü: ÖSYM sayfasını F5’lemek

Eklenme Tarihi 25 Temmuz 2026

YKS sonuç günü, Türkiye'nin en çok yapılan dijital sporlarından biri "ÖSYM sayfasını F5'lemek"tir. Parmak kasları öyle gelişir ki, normalde bilgisayarı yılda iki kez açan insanlar bile o gün profesyonel e-spor oyuncusuna dönüşür.
Sabah erkenden bilgisayar açılır. Telefon da hazırdır.
Tablet varsa o da devrededir.
Çünkü insanın aklında tek bir düşünce vardır: "Belki bu cihazdan daha erken açılır." Mantık bunun mümkün olmadığını söyler ama umut, teknolojiden daha hızlı çalışır.
Sayfa ilk başta normal çalışır. Sonra milyonlarca kişi aynı anda girince klasik mesaj belirir:
"Sistem yoğunluğu nedeniyle işleminiz gerçekleştirilemiyor." Bu yazıyı gören herkes aynı refleksi gösterir. Bir kez daha F5... Bir kez daha...
Çünkü insanın içinde hep şu korku vardır: "Ya benden sonra giren açarsa?" İşte o andan sonra F5 tuşunun ömrü hızla azalmaya başlar. Sayfa yenilenir...
Beklenir... Tekrar yenilenir...
Tarayıcıya sitem edilir...
Sonra bir daha yenilenir.
Sanki ÖSYM sonucu özellikle sizin sabrınızı test etmek için birkaç saniye daha bekletiyormuş gibi.
Evdeki herkes de bir anda bilişim uzmanına dönüşür.
"Bir dakika bekle, öyle dene." "Telefondan gir." "Wi-Fi'yi kapat, mobil veriye geç." "Gizli sekmeden aç." "Modemi kapat aç." Sanki sonuç Ankara'daki sunucudan değil de evdeki modemin içinden gelecek.
İşin komik tarafı ise sonuç açıklandığında öğrenilecek bilgi aslında sadece birkaç saniye sürer.
Ama insanlar o birkaç saniye için saatlerce ekran başında nöbet tutar. Kimse bilgisayarın başından ayrılmaya cesaret edemez.
Çünkü mutfağa su almaya gidildiği anda sonuçların açıklanacağına dair yıllardır değişmeyen ortak bir inanış vardır.
Ve o gün Türkiye'de en çok çalışan tuş ne boşluk tuşudur ne de Enter...
Tartışmasız şampiyon yine F5'tir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'de yaşayan David Rush, tam 254 tuvalet kâğıdı rulosunu kafasında 30 saniye boyunca dengede tutarak Guinness Dünya Rekoru'na girdi.
Rekorun ardından sosyal medyada ilk soru, "Bu kadar tuvalet kâğıdını nereden buldu?" oldu. Rush ise yaptığı açıklamada, "Herkesin bir hobisi var." derken, çevresindekiler onun bu hobiyi biraz fazla ciddiye aldığını söyledi.
Uzmanlar, rekorun evde denenmemesi konusunda uyardı.

Çünkü 254 rulo tuvalet kâğıdına sahip olmak, rekoru kırmaktan daha zor görünüyor.

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