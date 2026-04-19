TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bazı insanlar vardır; bir şey kaybolduğu anda olay yeri inceleme ekipleri gibi bakmaz… direkt savcı gibi konuşur."Bunu biri aldı kesin." Henüz ortada suç yoktur ama suçlu bellidir. Evde üç kişi vardır, biri sensin, biri annen, biri de televizyon… ama zanlı sayısı minimum iki.Bu insanların en büyük özelliği, eşyayı kaybetmekten çok ihanete uğramış gibi hissetmeleri. Kalem kaybolur, bakışı değişir. Kumanda yoktur, ortam gerilir. Sanki evde gizli bir örgüt var da herkes sırayla küçük eşyaları çalıyor. u"Ben buraya koymuştum ya!" (Bu cümledeki özgüven, NASA'nın roket fırlatırkenki özgüveniyle yarışır.) u"Az önce sen buradaydın…" Bir anda en masum insan bile zanlı olur. Evdeki misafir, çocuk, hatta bazen evcil hayvan bile göz ucuyla süzülür. Kedi kumandayı ne yapacak bilinmez ama ihtimal dışı değildir. u"Alan varsa söylesin, kızmam…" Bu cümle Türkçede "Şu an çok kızgınım" anlamına gelir. uArtık suçlama yerini içten içe korkuya bırakır.Çünkü bir ihtimal vardır:Ya gerçekten ben kaybettiysem?Ve final sahnesi… Cepte, çantada ya da tam önünde duran nesne bir anda bulunur.Kısa bir sessizlik.Gözler kaçırılır.Ve o tarihi cümle:"Ben zaten oraya koymuştum." Bu noktada olay çözülmez, sadece yeni bir gerçeklik yazılır. Çünkü bu insanlar için önemli olan eşyayı bulmak değil, haklı çıkmaktır. uKaybettiğimiz şey çoğu zaman eşya değil… Kontrol hissi.Ama kabul etmek zor.O yüzden en kolayı:"Bunu biri aldı kesin."bir adam, polis olmadığı halde sokaklarda devriye gezmeye başladı. Kendisine sahte bir polis kimliği ve üniforma yaptırdı.Hırsızları kovaladı, soygunları engelledi, hatta birkaç kez silahlı çatışmaya girdi.3 yıl boyunca kimse onun gerçek polis olmadığını anlamadı.Yakaladığı suçluları karakola teslim etti, polisler onu gerçek polis zannediyordu.Gerçek ortaya çıktığında, yakaladığı suçlular ifade verip "Ama o bizi yakaladı, kahramandı" dediler.Mahkeme, topluma hizmetini göz önünde bulundurup cezasını erteledi ve hatta kendisine "gönüllü yardımcı polis" statüsü verdi.9 yaşından beri ithalat ve ihracatı birbirine karıştırmamak için içimden bi kere ithal muz derim ve taşlar yerine oturur...Eniştem, Düsseldorf Havaalanı'nda salamura yaprağı gösterip 'Bu ne?' diye soran polise yaprak sarma hareketi yapınca göz altına alınmış ahhaah.