Fırtına değil kasırga! Trabzonspor'dan 5 transfer: Beşiktaş'ın golcüsü de listede
Transferde yaptığı hamlelerle adından söz ettiren Trabzonspor, yerli operasyonuna başladı. Bordo mavililer Samet Akaydın, Mithat Pala, Melih Kabasakal, Ali Habeşoğlu ve Semih Kılıçsoy için düğmeye bastı. İmzaların kısa süre içerisinde atılması adına yoğun mesai harcanıyor.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, serbest statüdeki Samet Akaydın ile anlaşmaya vardı.
- Bordo-mavililer, Gaziantep FK'dan Melih Kabasakal'ı kadrosuna kattı.
- Trabzonspor, Mithat Pala transferinde önemli mesafe kaydetti.
- Bodrum FK'dan Ali Habeşoğlu için transfer girişimleri başlatıldı.
- Trabzonspor, Semih Kılıçsoy'u transfer listesine ekledi.
Kadrosuna yaptığı takviyelerle tescil dönemi başlamadan fırtına estiren Trabzonspor'da yeni transferler için kollar sıvandı. Yönetim, yüksek sayıdaki maç sayısı ihtimaline karşılık olarak bol alternatifli kadro kurmak amacında.
SAMET AKAYDİN İLE ANLAŞMA TAMAM
Karadeniz ekibinin, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen ve şu anda serbest statüde bulunan Samet Akaydın ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
32 yaşındaki stoperin savunma rotasyonunda önemli bir alternatif olarak düşünüldüğü belirtildi. Samet 30 karşılaşmada 4 kez ağları sarsıp 2 de gol pası verdi.
MELİH KABASAKAL DA BİTMEK ÜZERE
Trabzonspor yalnızca savunmaya değil orta saha hattına da takviye yaptı. Bordo-mavililerin, Gaziantep FK forması giyen Melih Kabasakal ile de anlaşmaya vardı. Teknik heyet, Melih'i orta sahadaki mücadele gücü ve çok yönlü oyun yapısı nedeniyle kadroda görmek istediği öğrenildi.
Melih geride kalan sezonda 30 maça çıkıp 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
RESMİ İMZALAR BEKLENİYOR
Trabzonspor yönetiminin iki oyuncunun kulüpleriyle yapılacak son görüşmelerin ardından transferleri resmiyete dökmesi bekleniyor. Taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öğrenildi.
MİTHAT PALA TRANSFERİNDE GERİ SAYIM
Bordo-mavililerde gündemdeki bir diğer isim ise Mithat Pala. Trabzonspor'un, Çaykur Rizespor forması giyen sağ bek oyuncusunun transferinde de önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.
Yönetimin, Mithat Pala transferinin kısa süre içerisinde olumlu şekilde sonuçlanmasını beklediği belirtildi.
SÜRPRİZ FORVET ALİ HABEŞOĞLU
Bordo mavililerin hedefindeki bir diğer futbolcu da Bodrum FK forması giyen Ali Habeşoğlu. Hatayspor'da yakaladığı çıkış sonrası Ege temsilcisine imza atan 21 yaşındaki forvet için girişimler başladı.
Güncel değeri 2.2 milyon euro olan genç oyuncu geride kalan sezonda 47 maça çıktı. 14 gol atıp 7 de asist yaparak takımına çok önemli bir katkı sağladı.
SEMİH KILIÇSOY BOMBASI!
Gelecek sezon tüm kulvarlarda başarı isteyen Trabzonspor'un listesinde Semih Kılıçsoy da bulunuyor. Yönetim, Ernest Muçi ile başlayan transfer trafiğinde sezonu İtalya'da tamamlayan yıldız golcüyü de gündeminde tutuyor.
20 yaşındaki forvet, Cagliari formasıyla 27 maça çıkıp 4 gol attı ve 1124 dakika sahada kaldı. Aynı zamanda sol kanatta da oynayabilmesi büyük bir avantaj sağlıyor.
Yapılan görüşmelerde sonraki satıştan pay konusunda anlaşma sağlanmak isteniyor.