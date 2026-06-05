Fırtına değil kasırga! Trabzonspor'dan 5 transfer: Beşiktaş'ın golcüsü de listede

MİTHAT PALA TRANSFERİNDE GERİ SAYIM Bordo-mavililerde gündemdeki bir diğer isim ise Mithat Pala. Trabzonspor'un, Çaykur Rizespor forması giyen sağ bek oyuncusunun transferinde de önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Yönetimin, Mithat Pala transferinin kısa süre içerisinde olumlu şekilde sonuçlanmasını beklediği belirtildi.

SÜRPRİZ FORVET ALİ HABEŞOĞLU Bordo mavililerin hedefindeki bir diğer futbolcu da Bodrum FK forması giyen Ali Habeşoğlu. Hatayspor'da yakaladığı çıkış sonrası Ege temsilcisine imza atan 21 yaşındaki forvet için girişimler başladı. Güncel değeri 2.2 milyon euro olan genç oyuncu geride kalan sezonda 47 maça çıktı. 14 gol atıp 7 de asist yaparak takımına çok önemli bir katkı sağladı.