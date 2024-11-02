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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 2 Kasım 2024

Bir kıza yaklaşmadan önce her zaman bu adımları bilin

Muhtaç bir köpek yavrusu olmayı bırakın.
Kızların önünde içinizdeki cevheri göstermeyin, onlar sizin gerçekliğinizi bildiklerinde sizi kolayca manipüle edebilirler, bu yüzden asla bir şey talep etmeyin, istediğiniz kişiyi bulma fırsatı yaratın.
Öncelikle kendinize odaklanın.
Sen kendinde en önemli şeysin. Herkes senin bakış açına değil kendi bakış açına gelir. Önce kendine odaklan kadın, sadece banka bakiyen demek, yalvarmayı bırak kadın, kendini marka yap otomatik olarak eline gelir.
Sözlerinizle güveninizi yansıtın.
Güven sadece sahip olduğunuz şeylerdir kadın kolayca inanır çünkü o benden herhangi bir şey olduğunu daha iyi bilir.
Sözlerinizde kolayca değiştiğinizde kadın bilir, o akıllıdır bu yüzden sözlerinizde güven.
Standartlarınızdan asla ödün vermeyin.
Kadınlara karşı standartlarınızı değiştirmeyin, çünkü bu, kendinizde başkalarına karşı büyük bir düşüş değişikliğidir, bu bağımlılığın artması ve kadından talep etmeniz anlamına gelir.
Başkalarından onay beklemeyin.
Doğrulama, başkalarına olan değerinizi yavaşlatır.
Bu, burada olmadığın anlamına gelir, bu büyük bir düşüş olabilir, bu yüzden bakış açınızı anlamak için yeterlisiniz.
Çerçevenizin sahibi olun.
Kadın gelir ve gider ama sen hala yoğunluğundasın.
Vücudun ve zihnin istediğin her şeyde yaratılmıştır.
Kadından yalvarma, otomatik olarak şeyleri kazan, o sana gelir. Kadın için kuralları asla değiştirme, sen kaderinin efendisisin.
Öngörülemez olun Şimdiki anı yaşa kardeşim, geleceği tahmin ettiğinde, tahminin doğru otomatik olarak kaybolmaz, güvensiz hissedersin ve kadına bağımlı olursun. O yüzden şimdi kolayca mutlu ol.
Uzaklaşmaya hazır olun.
Hiçbir zaman kimsenin sana zarar vereceğini düşünme. Bu hissin seni kontrolden çıkaran bir yük olduğuna inan, kadın seni köle yapsın. Bu yüzden her an hazır ol.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
İngiltere'de bir adam, ailesi tarafından bir yıl boyunca kayıp sanıldı. Ancak polis sonunda adamın evinin bahçesinde bir yaşam alanı kurduğunu ve hayatını orada devam ettirdiğini keşfetti. Adam, şehir hayatından kaçmak için bahçede yaşamayı tercih etmişti. Bu olay, tuhaf bir şekilde kendine yeni bir yaşam alanı kuran biri olarak topluma ilginç bir hikaye bıraktı.

TESPİTLİ YORUM
@ilaydasimaygul Biz küçükken ablam hep derslerden kaçardı ben tüm sınavlarda 1. olurdum. Ben cerrah oldum.
O zar zor endüstri mühendisliği okuyup çalışmak bana göre değil diyerek pilates stüdyosu açtırdı.
Benim 4 katım kadar kazanıyor.
Ailenin zeki kızı oymuş ben çok yanlış anlamışım olayı

GÜLÜ YORUM
@safiye_faik Dişçileri aşırı yakışıklı ve güzel seçiyorlar ki ağzınızı açtığınızda iyice utanın diye

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