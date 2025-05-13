"SENİ TEST EDİYORUM" MESAJLARI

Planlara tepki ölçme:

"Bilmem, belki yaparım" diyerek net olmamak.

Karşı tarafın ısrarcı olup olmayacağını görmek.

Başkasından bahsetmek: "X bana mesaj attı, çok ilginç biri" diyerek ilgi seviyeni ölçmek.



KÜÇÜK KISKANDIRMALAR

Gülerek telefona bakmak: Biriyle konuşuyormuş izlenimi yaratmak.

"Bugün biri çok güzel olduğumu söyledi" demek: Övgü beklentisiyle dolaylı kıskandırma.



PSİKOLOJİK VE DAVRANIŞSAL MESAJLAR

Ulaşılmaz gibi davranmak: "Çok yoğunum", "Bu aralar kimseye vakit ayıramıyorum" diyerek ilgiyi kontrol altında tutmak, gizli mesaj: "Sen farklı mısın, göreceğim." Sessizlikle mesaj verme: Cevap vermemek ya da geç cevaplamak:

"Seninle ilgilenmiyorum" değil, "Düşün biraz, ne eksik yaptın?" mesajı olabilir.



DİJİTAL ORTAMDA SUBLİMİNAL MESAJLAR

Hikâyelerde bilinçli detaylar...

Şarkı seçimiyle mesaj verme: "Ayrılık temalı", "özlem içeren" ya da "kendine yetme" temalı müzikler.

Görsel arka planlara gizli semboller: Kitap kapağı, içilen kahve markası gibi detaylar karşı tarafa özel anlamlar taşıyabilir.

"Kimseye değil sana" mesajı: Direkt mesaj atmadan bir story'yi sadece sana açık hale getirmek.

(Yakın arkadaşlar listesi taktiği.)



MODA VE GÖRSEL SUNUM YOLUYLA VERİLEN MESAJLAR

Renklerin kullanımı/ Kırmızı giyinmek:

Bilinçaltı çekicilik ve dikkat çekme mesajı verir.

Siyah ve sade kombinler: Güç, mesafe ve özgüven sinyali.

"Bilerek yapılmış gibi olmayan" şıklık: Spor görünümlü ama ince detaylı kıyafetler: "Ben doğalım ama dikkatli bakarsan görürsün" mesajı.



KELİMELERDEKİ GİZLİ İLETİLER

Çifte anlamlı cümleler:

"Bunu bana yapan biri, sana neler yapmaz..." gibi hem uyarı hem ilgi sinyali taşıyan cümleler.

"Senin gibi biriyle konuşmak bile zaman kaybı değil" gibi çaktırmadan övgü içerikli ifadeler.

Soruyla mesaj verme "Sence insanlar neden hep yanlış kişilere âşık olur?" gibi cümlelerle karşı tarafın bilinçaltına yerleşme.



SOSYAL ORTAMLARDA VERİLEN SUBLİMİNAL MESAJLAR

Grup içinde davranış stratejileri: Kalabalıkta sadece bir kişiye bakıp gülümsemek.

Sohbete dahil olup, sonra uzaklaşmak ama bakışlarını sürdürmek.

Ortak arkadaşlar üzerinden mesaj verme:

"Arkadaşın geçen seni sordu" gibi, direkt olmayan ama etki yaratan söylemler.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Christopher Knight, 1986 yılında sadece 20 yaşındayken arabasını terk edip Maine eyaletinin derin ormanlarına doğru yürüdü ve medeniyetle tüm bağını kopardı. Tam 27 yıl boyunca ormanda, kendi kurduğu gizli kampta yaşadı.

Bu süre boyunca hiç kimseyle tek kelime konuşmadı ve varlığını gizli tutarak hayatını sürdürdü. İhtiyaç duyduğu yiyecek, kıyafet ve malzemeleri çevredeki kamp alanlarından ve yazlıklardan kimseye fark ettirmeden çaldı.

Onun varlığı, 2013 yılında bir güvenlik sistemi sayesinde yakalanana kadar tamamen bilinmiyordu.

Yıllar boyunca gizemli hırsızlıklar yaşanan bölgede, aslında bir "modern zaman münzevisi" yaşıyordu.



GÜLÜ YORUM

@Yıldırımmelisa Kuzenim (8) tabletinin dilini yanlışlıkla İngilizce yapmış, okumayı unuttum diye ağlıyor...