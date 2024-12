BİR kararın acı vermesi, onun yanlış olduğu anlamına gelmez.

ARKADAŞLARINIZ ve aileniz her zaman sizin için neyin en iyi olduğunu bilemeyebilir.

HER seferinde korkuyu eyleme tercih ettiğinizde, potansiyelinizi daha da derinlere gömüyorsunuz.

ORKESTRAYI yönetmek isteyen bir adamın kalabalığa sırtını dönmesi gerekir.

YALNIZLIK, kendinizi geliştirmeye başladığınızda ödediğiniz bedeldir.

EĞER sen zihnini kontrol etmezsen, başkası kontrol eder.

İNSANLARIN sizi seçmeleri için yalvarmak yerine, onların sizi kaybetmesine izin verdiğinizde hayat daha güzel olur.

HAYALLERİNİZİN gerçekleşmesini istiyorsanız onları kafanızda tutmayın.

KAÇINDIĞINIZ şeyleri ne kadar çabuk yaparsanız, istediğiniz iyi şeylere o kadar çabuk ulaşırsınız.

EVDE kalıp hiçbir şey yapmadığınız günleri ve geceleri asla hatırlamayacaksınız.

İÇİNDE bulunduğunuz koşullar nereye gidebileceğinizi belirlemez; yalnızca nereden başlayacağınızı belirler.

KAZANMAK istiyorsanız, öncelikle kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu bilmelisiniz.

BAZEN her şey dağılıyormuş gibi görünebilir ama aslında her şey doğru yere düşmektedir.

BAZEN her şey biter ki daha iyileri başlayabilsin.

EYLEM, düşünceden daha fazla netlik yaratır; yeni bir hayata düşünceyle değil, eylemle girmelisiniz.

BAZEN tekrar geçmemek için köprüleri yakmanız gerekir.

İNSANLARI davranışlarıyla değerlendirin, o zaman sözlerine asla kanmazsınız.

ÇOĞU insan bir sebepten dolayı aynı yerde kalır; değer verdikleri şeyler onları bir arada tutan çapadır.

BAŞKALARININ ne düşündüğünü sürekli umursuyorsanız, hayatınız size ait değildir.

GEÇİCİ rahatlık uğruna fırsatlarınızı harcamayın.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Norveç'teki ilginç olayda, Tromsø açıklarında balık avlayan bir Norveçli balıkçı teknesinin ağlarına ABD Donanması'na ait USS Virginia adlı nükleer enerjili saldırı denizaltısı takıldı. 115 metre uzunluktaki ve 7.800 tonluk denizaltı, Tromsø limanından yeni bölünmüş ve bölgesel seyir halindeydi.

Balıkçı ağı denizaltının pervanelerine dolandı ve iki deniz mili boyunca sürüklendi.

Sonunda sahil güvenlik sistemleri müdahale ederek ağı kesip durumu kontrol altına aldı.

GülüYorum

@visenyasjustice Çalışma hayatı çok garip, her gün cuma gününü bekliyorsun, cuma günü geliyor.

Bir sonraki cumayı bekliyorsun, cumayı bekleyerek geçiyor her gün, her hafta...

TESPİTLİ YORUM

@raskolibov Amerika'daki bir araştırma raporuna göre mevcut zenginlerin % 90'ı miras yoluyla zengin olarak doğmuş yani siz Bill Gates falan da değilsiniz, salak saçma kişisel gelişim kitaplarına para harcamayın.

Bırakın bu boş işleri, KPSS'ye hazırlanın.