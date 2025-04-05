Başkan Erdoğan: Milletim boykotçuyu affetmiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, boykot çağrılarına tepki gösterirken, '2 Nisan'da AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor' dedi. Başkan Erdoğan şunları söyledi: Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz. Arkadaşlarımızın ABD'ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Türkiye'ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi. 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ'

Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. CHP'nin teröre yönelik attığı adımlar sizi yanıltmasın. CHP'nin attığı adımlar tutmayacak. Cumhur İttifakı Türkiye'nin her şeyidir. Terörsüz Türkiye'yi Cumhur İttifakı kuruyor. Her geçen gün daha iyiye giden Türkiye var.



'ALIŞVERİŞ HAREKETLİYDİ'

2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor. Bu milli yerli duruşun ne olduğunu göstermektedir. Bu duruşu gösterenlere milletim adına teşekkür ediyorum. Gözden Kaçmasın2 Nisan'da kartlı alışveriş mart ayı ortalamasını aştı!"



BAHÇELİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM'

Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualar ettiğimizi kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. "Nasılsınız" diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu.

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