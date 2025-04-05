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Türkeş’in mezarını ziyaret eden Devlet Bahçeli iki ay sonra ilk kez görüntülendi!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesaisine yeniden başladı. Partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden Bahçeli, iki ay sonra ilk kez görüntülendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025
Türkeş’in mezarını ziyaret eden Devlet Bahçeli iki ay sonra ilk kez görüntülendi!

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MHP lideri Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp operasyonunun ardından ilk kez görüntü verdi. Vefatının 28. yıldönümünde, ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Vatandaşlarla kısa süre sohbet edip, yaklaşık 2 ay sonra yeniden işinin başına geçti.

GÖREVİNİN BAŞINDA
Tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, operasyonun ardından mesaisine başladı. İstirahati sonrası ilk olarak MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, burada iki ay sonra ilk kez görüntülendi. Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Parti yetkililerinin de eşlik ettiği bu ziyaret sonrası Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.

SICAK KARŞILAMA
Kabir ziyareti esnasında bir görüntü dikkat çekti. Bahçeli, dua ettikten sonra 0yanına çağırdığı çocuktan Türkeş'in mezarına karanfil bırakmasını istedi. Çocuk MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in oğluydu.

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