Tanık şoför: Rüşvet paralarını Serdal Taşkın ile Murat Ongun taşıdı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında dosyaya, belediye iştiraki Kültür A.Ş.'nin Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın şoförü Orhan Cevahiroğlu'nun ifadesi de girdi.



Tanık olarak ifade veren şoför, belediye yöneticilerinin Beylikdüzü'nde gece 23.00 ile 01.00 saatleri arasında buluştuğu kafede rüşvet pazarlıklarını yaptığını, Serdal Taşkın ile İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un toplantıdan para dolu çantalarla çıktığına şahit olduğunu anlattı. Taşkın'ın İmamoğlu'nun paralarını da taşıdığını anlatan tanık, "Serdal Taşkın paraları Vakıfbank'ın Nişantaşı Şubesi'nde bulunan özel kasasına yatırdığını biliyorum" ifadesini kullandı.

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