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Kurultaya bir gün kaldı CHP yine kavgaya tutuştu: Hırsız kim?

Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu hedef aldı. Hırsız vurgusu yaptı. “Çalanın yüzüne tükürülür” diye çıkıştı. Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu ve ahalisi, tek kelime cevap yayınlamadı. mahalle yine karıştı.Ekrem İmamoğlu, hırsızlıkla suçlandı. Hapse atıldı. CHP Başkanı Özel, savcıya kızdı, boykota kalktı, tanıkları yok saydı. Ama eski Başkan Kılıçdaroğlu iddiaları doğruladı.Bizzat İmamoğlu’nu hırsızlıkla suçladı. Linç kampanyalarına, tetikçi gazetecilere vurgu yaptı. Tek adaylı kurultayı alaya aldı. İmamoğlu cephesi ise suskun kaldı. CHP’de iç savaş başladı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025
Kurultaya bir gün kaldı CHP yine kavgaya tutuştu: Hırsız kim?

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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının gölgesinde, "şaibeli kurultay", "kayyum korkusu" ve iç hesaplaşmalarla tarihinin en kritik dönemlerinden birine giriyor. Kılıçdaroğlu'nun "Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" şeklindeki sözü, Ekrem İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

YENİSİNİ BEKLİYOR
Kılıçdaroğlu'nun, 38. Kurultay ve İstanbul İl Kongresi'ne dair mahkeme kararını beklediği ve iptal durumunda parti yönetimini devralmak üzere pusuda olduğu iddia ediliyor. Öte yandan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yarınki kurultaya aday olduğunu açıkladı. Kurultayın iptal edileceğini düşünen Kılıçdaroğlu'nun bu yüzden aday olmadığı ve 3-4 ay içinde yeni bir kurultay beklediği konuşuluyor.

Sarsıcı bir başka gelişme ise Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Oğuz Kaan Salıcı cephesinden geldi. Kulislerde Salıcı, genel başkanlık yarışına girmeyecek; ancak Salıcı'nın hazırladığı Parti Meclisi listesine, 25 il başkanı ve Kılıçdaroğlu'na yakın 15 milletvekilinin destek verdiği öğrenildi. İmamoğlu ekibi Özel'e yakın isimleri çizerek PM listesine girmeyi planlıyor.

ÖZEL, ÖNDER SAV'A GİTTİ
Özgür Özel cephesinde ise panik hakim. Kulislere göre Özel, Sav'a gidip "Prangalarımı hafifletmem lazım" dedi. Sav da "Divan Başkanlığı İstanbul'a kalırsa kontrolü kaybedersin. O yüzden Tekin Bingöl'ü Divan'a seçtir" tavsiyesinde bulundu.

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