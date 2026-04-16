Lütfi Albayrak

“Aynı şeyi üç kere kontrol eden ama yine emin olamayanlar”

Eklenme Tarihi 16 Nisan 2026
Kapıyı kilitler.
Bir adım uzaklaşır.
Durur.
İç ses: "Kilitledin mi?" Dış ses: "Kilitledim ya…" İç ses: "Ama gerçekten mi kilitledin?" Geri döner. Kapıyı bir daha dener.
Sonra bir daha… Hatta bazen kapıyı çekmekle yetinmez, anahtarı tekrar sokup o kutsal "klik" sesini bir kez daha duymak ister. Çünkü bu iş artık güven meselesi değil, bir iç huzur arayışı.



Evden çıkış süresi:
30 saniye...

Kapı kontrol süresi:
4 dakika 20 saniye...

Psikolojik yorgunluk:
Tarif edilemez...
Mutfak sahnesi daha dramatiktir. Ocak kapalıdır.
Ama gözle görmek yetmez.

Düğmeye dokunulur.
Sonra bir daha dokunulur.



Sonra "Ben az önce dokundum mu yoksa dokunduğumu düşündüm mü?" krizi başlar.
İnsan bir noktadan sonra kendi hafızasına dava açmak ister.

Prizler zaten ayrı bir paranoya dalıdır.
Fiş çekilmiştir. Ama insanın aklı prizde kalır.
Sanki gece herkes uyuyunca prizle fiş gizli bir anlaşma yapacak gibi bir his… Evden çıkılır. Asansöre binilir.
Katlar inerken kalp de iner.

Tam rahatlayacakken o düşünce sinsice belirir:
"Ütü…" İşte o an… İnsan fiziksel olarak asansörde, ruhsal olarak salonda ütünün başındadır.
İki seçenek vardır:
Ya geri çıkarsın (ki çıkarsın)...
Ya da bütün gün zihninde ütüyle konuşursun:



"Kapanmışsındır ya… değil mi… lütfen kapanmış ol…" Geri dönülür. Kapı tekrar açılır.
Her şey yerli yerindedir.

Ocak kapalı.
Ütü kapalı.
Fişler çekili.
Kapı kilitli.

Bir rahatlama gelir.
Derin bir nefes alınır.
"Tamam" dersin. "Bu sefer oldu." Kapıyı tekrar kilitlersin.
Bir adım uzaklaşırsın.

Durursun.
İç ses:
"İyi de… bu sefer kilitledin mi?"



BUNU BİLİYOR MUYDUN?


Arizona'da bir adam, can sıkıntısından kelepçelerle oynarken kendisini yanlışlıkla kelepçeledi.
Kelepçelerden kurtulmak için anahtarları aradı ama bulamadı.
Çaresizce polisten yardım istedi. Polisler gelip adamı kelepçelerden kurtardıktan sonra, rutin kimlik kontrolü yaptılar ve adamın ödenmemiş bir devlet borcu olduğunu tespit ettiler. Bunun üzerine polisler, adamı tekrar kelepçeleyerek tutukladı.

TESPİTLİ YORUM

@hmbakan Cv'sine "Kullandığım teknolojiler" deyip online haberleşme uygulamalarını (zoom, skype vb.) yazmış.
Aga televizyon kumandası, Iphone falan da yazaydın keşke.


GülüYorum


@botanchee Adam soruyor "Nerelisin?" diye.
"Cizreli'yim" diyorum, "Rize mi?" diyor. "Cizre" diyorum, "Şırnak Cizre" diyorum.
"Rize'nin neresinden?" diyor. İnanmak mı istemiyor acaba?
“Hemen uyurum” deyip 2 saat sağa sola dönen insan” 15 Nisan 2026, Çarşamba “Telefonla konuşurken ev turu atan insan” 14 Nisan 2026, Salı “Toplu taşımada camdan dışarı bakan filozof” 13 Nisan 2026, Pazartesi İndirim görünce ihtıyacı olduğuna inanan insan 12 Nisan 2026, Pazar
Ertem Eğilmez Evlenme demişti, o nikah masasına oturdu: İşte Sevda Aktolga’nın o meşhur resti!
Yeşilçam'ın asi yıldızı: Kariyerini değiştiren o rest
Maraş’ta okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Maraş'ta okula silahlı saldırı: 9 can kaybı 13 yaralı
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında flaş takas hazırlığı! 4 oyuncu değişecek
F.Bahçe ve Beşiktaş arasında 4 isimlik takas!
Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından C31K skandalı: Şiddeti öven paylaşımlar tepki çekti: 1 kişi gözaltına alındı
Vurabildiğini vur paylaşımları tepki çekti
İsa Aras Mersinli önceden arkadaşlarını tehdit etmiş: Sizi öldüreceğim | Ayser Çalık Ortaokulu faciasına yeni detay
İsa Aras Mersinli önceden arkadaşlarını tehdit etmiş