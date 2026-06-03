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Bu insanların dünyasında hiçbir şey normal gerçekleşmez. Yağmur yağdıysa meteoroloji değil, birileri düğmeye basmıştır.Elektrikler gittiyse arıza değil, büyük planın ilk aşamasıdır. Mahalledeki bakkal dükkânı kapattıysa ekonomik sebeplerden değil, "Gerçeğe çok yaklaştığı için susturulmuştur." Komplo teorisine inanan insanın en büyük özelliği, elinde ne kadar az bilgi varsa o kadar emin konuşmasıdır.Sen yıllarca bir konuda eğitim almış uzmana kulak verirsin, o ise sana sakince şöyle der:Bu cümleden sonra artık dönüş yoktur. Çünkü birazdan dünyanın gizli sahiplerinden, Ay'ın aslında ne olduğundan, market arabalarının neden sağa çektiğine kadar uzanan bir bilgi seline kapılacaksındır.Bu kişiler için tesadüf diye bir şey yoktur. İki ünlü aynı gün aynı renk gömlek giysederler. Bir kuş elektrik direğine konsa "Bak işte takip sistemi" diye açıklama yaparlar. Olay ne kadar sıradansa, altında o kadar büyük bir gizem ararlar.En ilginç tarafı da kaynaklarıdır. Sen "Bunu nereden öğrendin?" diye sorarsın.Sanki devlet sırrı taşıyor. Kaynağın adı sorulunca bir anda gizli servis ajanına dönüşür. Komplo teorisyeniyle tartışmak da zordur. Çünkü ortaya koyduğun her mantıklı açıklama, onun teorisini daha da güçlendirir.Bu noktadan sonra konuşma değil, sisli bir dağda yön bulmaya çalışma mücadelesi başlar.Elbette tarihte gerçek komplolar da olmuştur. Ancak bazı insanlar için dünya, milyonlarca kişinin her gün kusursuz şekilde yürüttüğü dev bir gizli organizasyondan ibarettir. Sanki sabah kalkıp işe giden herkes, akşam eve dönmeden önce gizli toplantıya uğruyor. Sonuç olarak komplo teorisyeni insanla sohbet etmek bazen eğlencelidir. Çünkü sıradan bir çay muhabbeti, beş dakika içinde uzaylılardan antik uygarlıklara, oradan market poşetlerinin gizli anlamlarına kadar ulaşabilir. Tek risk şudur: Sohbetin sonunda sen sadece çay içmeye gelmişken, kendini dünya tarihini yeniden yazarken bulabilirsin.oyguncu, bankaya girip veznedara not uzattı: "Paraları ver, şaka yapmıyorum." Veznedar notu okuduktan sonra bir şaka olduğunu düşünüp gülmeye başladı. Soyguncu "Ciddiyim, bu bir soygun" dedi. Veznedar "Notta 'şaka yapmıyorum' yazıyor, şaka yapmadığını kanıtla" dedi.Soyguncu ne yapacağını şaşırdı ve kaçtı. Polis, soyguncuyu yakaladığında "Neden kaçtın?" diye sordu. Soyguncu "Veznedar beni ciddiye almadı" dedi. Mahkeme, soyguncuya "Soygun notu yazarken imla kurallarına dikkat et" diyerek ceza verdi.Kapıya yapıştırılmış çilingir reklamı/ magneti kadar beni geren çok az şey var. Çilingir adeta "Siz evde yokken geldim, istesem kapıyı açıp her şeyinizi alırdım" dermiş gibi...