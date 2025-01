"Yapay zeka her şeye müdahale eder":

"2025'te buzdolabım bile bana 'Gerçekten gecenin 3'ünde pizza mı yiyeceksin?' diye soracak... Kendi evimde yargılanıyorum resmen." "Yapay zeka ödevimi yazdı, ama öğretmen 'Bu çok iyi, sen yapmış olamazsın!' dedi... Şimdi kime kızacağımı bilemiyorum."

"Akıllı cihazların fazla akıllı olması":

"Telefonum sabah beni 'Uyan' alarmıyla değil, 'Dün gece geç yattığın için bugün kötü hissedeceksin' mesajıyla uyandırdı. İtiraz edemedim." "Akıllı saatim kalp atış hızımı ölçerken 'Heyecanlandın mı?

O kadar da güzel değilmiş!' dedi. Teknoloji bile moralimi bozuyor."

"Otonom araçlar ve trafik esprileri":

"2025'te trafik artık bir sorun değil çünkü arabalar kendi kendine gidiyor! Tek sorun, arabamın GPS'e 'Kendi yolunu seç!' diye trip atması." "Otonom araba beni işe bırakırken, 'Kendi başına yapabileceğin bir şey yok, neden çalışıyorsun ki?' diye sorgulamaya başladı."

"Metaverse ve VR gafları":

"2025'te metaverse'te evlendim, ama gerçek hayatta bulaşık yıkıyordum. İki dünyayı aynı anda yönetmek zor!" "VR gözlükle egzersiz yapmaya başladım, ama komşular beni salonun ortasında boşluğa tekme atarken görüp polisi çağırmış."

"Akıllı evlerin isyanı":

"2025'te akıllı evim bana trip attı. 'Sürekli aynı filmi izliyorsun, senin için daha iyi önerilerim var' diye televizyonu kapattı." "Evimle tartıştım çünkü ışıkları söndürmemi bekliyordu.

'Benim görevim bu, karışma' dedi ve karanlıkta kaldım."

"Robotlar işe giriyor":

"2025'te iş görüşmesine gittim, mülakatta bir robot vardı.

Bana 'Tecrüben var mı? Çünkü ben her şeyi saniyeler içinde öğreniyorum' dedi." "Patronum robot oldu.

Artık kahve molalarım 'enerji tasarrufu gerekçesiyle' 30 saniyeye indirildi."

"İnsanları aşırı korumacı cihazlar":

"2025'te tost makinem 'Çok fazla tost yememelisin' dedi.

Kahve makinem de 'Sana daha hafif bir kahve yapacağım' diye beni sabote ediyor." "Kulaklığım Spotify'daki seçimime 'Bu şarkıyı gerçekten dinlemek istediğine emin misin?' diye yorum yaptı. Ne kadar ileri gideceğiz?!" Bonus: "2025 teknolojisi, hepimizin en büyük sorununu çözüyor: Şarj kablosunu ters takma problemi. Ama yine de şarj biterken %1'de hayatta kalma mücadelesi devam ediyor."



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Suudi Arabistan'da bir uçakta, kalkıştan kısa süre sonra bir kadın, bebeğini havaalanında unuttuğunu fark eder. Pilot durumu duyunca kuleye haber verir ve uçak geri döner! Yolcular önce şaşkınlık yaşar, sonra olayı duyunca kahkahalara boğulurlar.

Neyse ki bebek sağ salim bulunur ve olay tatlıya bağlanır.



GÜLÜ YORUM

@ashmkhito Babam evlendikten hemen sonra validenin bileziklerini satmış. 26 yaşındayım, 26 bin kere duymuşumdur belki, annem her gün mutlaka alakasız bi zamanda hatırlatıyo.

Bugün dışarda yemek yedik babam "hanım buzu uzatsana" dedi.

Annem "önce sattığın bileziklerimi al" diyor.



TESPİTLİ YORUM

@onuoyleyapma Çamaşır makinesine kıyafetleri atıyorsun kendi yıkıyor kettlea suyu koyuyorsun kaynatıyor keza ekmek kızartma makinesi de öyle ama bu ütü neden ekstra insan gücü istiyor. Ya ulan şerefsiz ütü sen de arkadaşların gibi üzerine düşeni kendin halletsene.