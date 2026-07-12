Kartal Yiğit

Vincenzo İtaliano'nun dokunuşları, disiplini, birebir iletişimi ile iyi bir dönem geçiyor Beşiktaş adına... Hocanın takımından en önemli isteği ilerde rakibi boğacak şekilde pres yapmak.

Şu ana kadar yapılan hazırlık maçlarında da bu isteği sonuna kadar gördük. Top siyah beyazlı oyuncularda iken stoperler dahi orta alanı neredeyse geçecek şekilde dizayn ediliyor, bekler içeri katediyor. Geri kalan herkes rakibin yarı sahası hatta kale sahasında. Böyle bir Beşiktaş izlemek hakikaten insana keyif verir. Tabi ki bu sistemin de zorlukları var. Bir kere bütün sezon her maç bu şekilde oynayabilecek ciğer olacak mı? İkincisi rakibin atacağı uzun veya kaptırılan toplarda ne gibi önlemler alınacak?

Bunlar çok önemli. Çünkü bu sistem de oynarken arkadaki iki stoperin de çok çabuk olmalı. Agbadaou bu özellikler de değil. Djalo kalacaksa bir nebze bu kriterlere az da olsa uyabilir. Orta sahan da geriye çabuk dönebilmeli. Bu nedenle çok acil iyi bir hızlı sol stoper, iki kanat oyuncusu alınmalı.

Yoksa oturtulmak istenen sistem sekteye uğrar. Geçen sezona göre transferler daha planlı ve hızlı ilerliyor gibi. Bunda Önder Özen'in "istenmeyen" Graf ile yakın çalışması var. Ancak yine de şu ana kadar gelen oyuncular da çok çok üst düzey isimler değil. Salih, Quattara fazla oynamadan geldiler.

Bunların performansı ne olacak göreceğiz? İlhan gelecek adına iyi transfer . En önemli sorun olan kale bölgesi Nübel gibi tecrübeli bir isimle halledildi.

Bu yerinde bir karar. Ayrıca bakıyorum şimdi bazıları 10 numara transferi diye tutturmuş.

Yahu yönetim elindeki en iyi 10 numara Rafa'yı Sergen hocanın kaprisi, Serdal Adalı'nın iş bilmezliği yüzünden kaçırdı.

Neyin 10 numarası Allah aşkına!