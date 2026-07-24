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Kartal Yiğit
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Herhalde şaka yaptı!

Eklenme Tarihi 24 Temmuz 2026
Vincenzo İtaliano, takımının Midtjylland için yüzde 100 hazır olmadığını, ligde gerçek Beşiktaş'ı göreceklerini söylemişti. Hakikaten durum böyleydi. Ancak dün akşam gördük ki işin aslı öyle değilmiş.
İtaliano hepimize şaka yapmış ya da bilerek rakibi öne çıkararak onları rehavete sürüklemiş. Çünkü maça öyle başlayan bir Beşiktaş gördük ki, İtalyan teknik adamın her isteğini yapmaya çalışan, oyunu bekler dahi içeri kat ederek hücum yaratan tam bir Vincenzo takımı... Tabi bu etkili başlangıçta rakibin henüz 15.
Dakikada 10 kişi kalmasının da payı vardı. Özellikle ilk 45 de tribünleri dolduran Beşiktaşlılar takımlarından eksik olmasına rağmen keyif aldılar. İşte bunu hep söyledik .
Stada koşanlar keyif almalı, şampiyon olursun veya olmazsın bu zevki sağlamalı Beşiktaş...
Beşiktaş'ta görevini yapmaya çalışan isim sayısı fazlaydı . Ama Salih, Cerny, Murillo golde de Orkun'u ayrı tutmalıyız. Ha geldi ha gelecek denilen Salah'la ilgili haberler sanki Cerny'yi motive etmiş gibiydi.
Başta Orkun'un müthiş ayak içinin asistini de yapan Cerny son dönemdeki en iyi oyununu gösterdi bizlere.
Salih Özcan ise ilk maçında takımın önemli oyuncusu olacağını gösterdi.
Kritik kesişler bölgesini kapatması vb. Evet Beşiktaş izleyenlere iyi yolda olacağını gösterdi. Ama şimdiden büyük hedefleri konuşmak için erken bu hocaya da takıma da baskı yaratabilir.
Çünkü hala ciddi takviyelere ihtiyaç var. En önemlisi ne mi ? diye sorarsanız rakibin 5'li savunma ve kalabalık orta sahasını açacak bir virtözün olmaması, savunmanın hala oturmaması. Kazanmak önemliydi ama keşke ikinci gol de gelseydi daha rahat gidilseydi oraya!

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