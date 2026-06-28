Kartal Yiğit

Beşiktaşlılar heyecanla yeni sezonda nasıl bir takım izleyeceklerini bekliyor. Transferlerin gelmemesiyle tepkilerini yine erken gösteren de var, beklemekten yana olanlar da.

Herkesin kendince haklı nedenleri olabilir. Önemli olan Vincenzo İtaliano, Önder Özen ve Serdal Adalı üçlüsünün vereceği kararlar.

Açıkcası tam bir yol ayrımında Beşiktaş özellikle de başkan. Yine kötü bir başlangıç ve gidişat Başkan Adalı'nın işini iyice zora sokar hatta iş kongre ile bile sona erebilir. Bu nedenle bu üçlü "ince eleyip sık dokuyor." Geçmişte olduğu gibi yanlış transferlere sebep vermemek için her yol araştırılıyor. Hocanın işi ise gerçekten kolay değil. Daha takımını yeni yeni tanımaya başladığında 23 Temmuz'da Danimarka'nın en iyi ekiplerinden birinin karşısına çıkacak üstelik tamamlanmayan takımla. Bu nedenle en az üç transferin kampa yetişmesi gerek. Zaten Vincenzo'nun da isteği bu yönde. Kaleci, sol bek ve sol kenar oyuncusunun Slovakya'ya yetişmesine öncelik verdi. Ha yetişir mi yetişmez mi göreceğiz.

Ama Dünya Kupası'nın da olmasıyla transferler sonlara doğru da sarkabilir.

Ayrıca bu iş bütçe işi. Şu ana kadar başkanın transfere ne kadar bütçe ayıracağını ağzından duymadık.

Kimi 200, kimi 150 kimi 80 diyor. Transfer başarısı sadece harcanan para ile mukayese edilemez.

Çok daha uygun maliyetli iyi oyuncular bulunabilir. Bunun için de ben İtaliano ile Önder hocanın şans olduğunu düşünüyorum. Hocanın genel politikası, maliyeti düşük ama iş yapacak oyuncu ve yıldız denilecek birkaç oyuncu almak. Bu bence doğru yaklaşım. Bakalım göreceğiz neler olacağını!