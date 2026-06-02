Genç kadın evde ölü olarak bulundu

Aydın Efeler'de sağlık çalışanı Ümran Yavuz'a (31), telefonla ulaşamayan ve durumundan endişe eden yakınları, kontrol etmek amacıyla evine gitti. Kapının ziline basmalarına rağmen açan olmayınca, yakınları kendilerinde bulunan yedek anahtarla içeriye girdi. Evde Yavuz'u hareketsiz halde bulan aile bireyleri, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk muayenede, genç sağlık personelinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin evde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından Ümran Yavuz'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam