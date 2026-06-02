Zonguldak'ta kan donduran cinayet: Katil sevgili 112'yi arayıp senaryo uydurmuş!
Telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kezban Çakıcı, eve gelen 3 kişinin Ercan Kolçak'ı bıçakladığını söyledi. Gelen sağlık ekipleri, adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan katil sevgili, sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.
Giriş Tarihi:
Korkunç olay, önceki gün Zonguldak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kezban Çakır (28), "Eve 3 kişi geldi Ercan Kolçak'ı bıçakladı" ihbarında bulundu. Ercan Kolçak'ın (28) evine ekipler yönlendirildi. Adrese ulaşan jandarma ve sağlık görevlileri, Ercan Kolçak'ın göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç adamın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. İşlemleri tamamlanan Ercan Kolçak, Hacıali köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
"TEHDİT VE DARP EDİLDİM" İDDİASI
Gözaltına alınan Kezban Çakır, Kolçak'ın kendisini tehdit ettiğini, hakarete maruz kaldığını ve darp edildiğini iddia etti.
Ercan Kolçak'ın kendisini zorla taksiyle eve getirdiğini, burada kapıları kilitleyip telefonunu aldığını daha sonra sinirlenip bıçakla yanına geldiğini öne süren Kezban Çakıcı, arbede çıktığını, bu sırada Kolçak'ın elindeki bıçağın göğüs bölgesine saplandığını öne sürdü. Kezban Çakıcı, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Katil sevgili, tutuklandı.
