Tatil rezervasyonunda EFT ve havale tuzağı: Ucuz ilanlarla vatandaşı dolandıranlara karşı kritik önlemler
Tatil rezervasyonları hızlandı, dolandırıcılar harekete geçti. "Lüks otelde uygun fiyatlı tatil" ilanlarına karşı uyaran Tüketici Hakları Derneği Başkanı Kılıç, 'Sadece havale veya EFT'yle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan hesaplardan uzak durun' dedi...
Dolandırıcıların genellikle lüks otellerin görsellerini ve logolarını kullanarak, kurdukları sahte siteler üzerinden reklamlar yaptıklarını söyleyen Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, "Uygun fiyatlı tatil tanıtımı yapan otellerin kurumsal logo ve işaretlerinin mutlaka internetten kontrol edilmesi gerekiyor. Sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan ve resmiyeti doğrulanmayan sosyal medya hesaplarından kesinlikle uzak durun" diye konuştu.
Kılıç, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin resmi kurumlarda (Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi) kaydının bulunup bulunmadığının mutlaka sorgulanması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
ÖNCE BELGE ALINMALI
"Tesisin kaç yıldızlı olduğu yasal kaynaklardan kontrol edilmeli. En önemlisi, rezervasyon yapılacak internet sitesinin altında Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) logosunun bulunup bulunmadığına bakılmalı. Güvenilir sitede şirketin unvanı, açık adresi ve net iletişim bilgileri yer almak zorundadır. Sosyal medya üzerinden kayıt dışı satış yapan mecralar yerine acentelerin kendi resmi internet siteleri tercih edilmeli. Ayrıca ister yüz yüze ister mesafeli sözleşme olsun paket tur veya konaklamaya ait detaylı bir broşür veya bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi yasal zorunluluktur.
Tüketicilerimiz, bu belgeleri almadan ödeme yapmasın."
HAKKINIZI ARAYIN
Kılıç, paket tur alan tüketicilerin tatil planlarını değiştirebileceklerini dile getirerek, "Tüketici, paket turun başlamasından en az 30 gün önce acenteye bildirmek kaydıyla sözleşmeyi feshetme hakkına sahip. Bu durumda, ödenmesi zorunlu vergi vb. yasal yükümlülüklerden doğan masraflar haricinde, paket tur bedelinin tamamı kesinti yapılmaksızın iade alınabilir" dedi.
Eksik veya ayıplı hizmet alan, kandırılan, parası iade edilmeyen ya da taahhüt edilen hizmet verilmeyen tüketicilerin çekinmemesi gerektiğini belirten Kılıç, kanunların tüketicinin yanında olduğunu söyledi. Kılıç, "Paket tur sözleşmeleri, ödeme dekontları, fatura ve broşür gibi tüm belgeler olası uyuşmazlıkta delil niteliğindedir. Belgeleri saklayın ve hakkınızı savunun" diye konuştu.