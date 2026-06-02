Sınırda eğitim seferberliği: Öğretmenlik mezunu askerler Şırnaklı öğrencileri üniversite ve liseye hazırlıyor

Öğrenciler, 7 okulda her hafta toplam 100 saat ilave ders görüyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Proje kapsamında öğretmenlik bölümlerinden mezun olan 27 yedek subay hafta sonu Uludere'deki 4 ortaokul ve 3 lisede eğitim gören 96 öğrenciyi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile sınavlara hazırlamaya başladı.Hafta içi örgün eğitime devam eden, proje kapsamında ilave eğitimlerle de desteklenen öğrenciler, sınavlara daha donanımlı hazırlanma fırsatı buldu. Matematik eğitimi veren yedek subay Yunus Rugala, "" dedi.