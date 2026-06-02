Sınırda eğitim seferberliği: Öğretmenlik mezunu askerler Şırnaklı öğrencileri üniversite ve liseye hazırlıyor
Uludere'deki 48. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, Şırnaklı öğrencilere kurs veriyor. Öğretmenlik bölümlerinden mezun olan 27 yedek subay, 4 ortaokul ve 3 lisede okuyan 96 öğrenciyi sınavlara hazırlıyor...
Şırnak Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 48. Hudut Tugay Komutanlığı'nca, önemli bir projeye imza atıldı. Öğrencileri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlamak için "Mehmetçik Kurs Merkezi Projesi" hayata geçirildi.
Proje kapsamında öğretmenlik bölümlerinden mezun olan 27 yedek subay hafta sonu Uludere'deki 4 ortaokul ve 3 lisede eğitim gören 96 öğrenciyi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile sınavlara hazırlamaya başladı.
ÖĞRENCİLER ÇOK MUTLU
Hafta içi örgün eğitime devam eden, proje kapsamında ilave eğitimlerle de desteklenen öğrenciler, sınavlara daha donanımlı hazırlanma fırsatı buldu. Matematik eğitimi veren yedek subay Yunus Rugala, "Sınıflarımız dolu, öğrenciler son derece istekli. Onların gözlerindeki heyecan, en büyük motivasyon kaynağımız" dedi.
Coğrafya öğretmeni Doğan Ortanca da eğitim desteği sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Öğrenciler ise kurs sayesinde istedikleri okullara yerleşeceklerine inandıklarını söyledi.
