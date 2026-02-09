SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Olsun yenilmedi!
Kartal Yiğit

KARTAL YİĞİT

Tüm Yazıları

Olsun yenilmedi!

Eklenme Tarihi 9 Şubat 2026

Beşiktaşlı taraftarlar uzun bir aradan sonra heyecanla yeni transferlerin de etkisiyle Dolmabahçe'ye koşmuştu... İyi futbol ve rahat bir galibiyet beklenirken, evdeki hesap çarşıya uymadı... Alanyaspor hızlı geçişlerle ilk 30 dakikada şipşak skoru 2-0'a taşıdı. Tribünler şoke olurken bu anlar da klasik bir biçimde fatura yine Ersin'e kesildi. Ancak taraftar yerini kaybeden Agbadou ile geciken Emirhan'ın kusurunu görmezden geldi. Bu bölümde komple dağınık bir görüntü sergileyen savunma da Güven tek başına at koşturdu.

NEDEN EMIRHAN?

O anlar da Agbadou'nun ağır kalışı, çıkarken yaptığı top kayıpları taraftar da bir tedirginlik yaratsa da tecrübeli stoper daha sonra oyuna alışıp o hataları tekrarlamadı hatta Oh'un golünün asistini de yaptı. Sergen Yalçın'ın bu maça iyi oynayan Djalo ile neden başlamadığını anlayamadım? En kötü Emirhan'ın yerine şans vermeliydi.

AĞIR YARA ALINDI

Beşiktaş'ın en kreatif oyuncuları yeni transferler Oh ile Olaitan olurken Oh'un bitmek tükenmeyen enerji ve hırs ile nasıl dinamizim kattığını gördük. Beşiktaş'ın ligde 9 maçtır yenilmediğini ballandıra ballandıra anlatanlar 10. maçta 10 puan kaybettiğini herhalde hesaba katmıyorlar. Bu sonuçla ilk üç için bile ağır yara alınmış oldu.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Tatsız futbol 06 Şubat 2026, Cuma Ateşe benzinle gitmek 01 Şubat 2026, Pazar Transfer bahane değil 27 Ocak 2026, Salı Bir Muçi bile yok! 20 Ocak 2026, Salı
Emekliye 4’lü kazanç modeli: SSK, Bağ-Kur’a ortak zam, 2. maaş, bayram ikramiyesi ve TES masada
Emekliye 4'lü kazanç modeli: SSK, Bağ-Kur'a ortak zam, 2. maaş, bayram ikramiyesi ve TES masada
CHP’de istifa depremi! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldı
Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
Fenerbahçe’ye büyük şok yaşattı! Galatasaray 2 milli yıldıza imza attıracak
Galatasaray 2 milli yıldıza imza attıracak
Silikon Vadisi’nin vahşi gecesi: Epstein Musk ve Zuckerberg aynı masada!
Silikon Vadisi’nin "Vahşi" gecesi: Epstein Musk ve Zuckerberg aynı masada!
Candy Crush Beşar! Esad ’bağımlı’ çıktı... Halep düşerken Putin böyle uyardı: Tek çıkış yolun Erdoğan
"Candy Crush" Beşar!