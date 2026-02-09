Kartal Yiğit

Beşiktaşlı taraftarlar uzun bir aradan sonra heyecanla yeni transferlerin de etkisiyle Dolmabahçe'ye koşmuştu... İyi futbol ve rahat bir galibiyet beklenirken, evdeki hesap çarşıya uymadı... Alanyaspor hızlı geçişlerle ilk 30 dakikada şipşak skoru 2-0'a taşıdı. Tribünler şoke olurken bu anlar da klasik bir biçimde fatura yine Ersin'e kesildi. Ancak taraftar yerini kaybeden Agbadou ile geciken Emirhan'ın kusurunu görmezden geldi. Bu bölümde komple dağınık bir görüntü sergileyen savunma da Güven tek başına at koşturdu.

NEDEN EMIRHAN?

O anlar da Agbadou'nun ağır kalışı, çıkarken yaptığı top kayıpları taraftar da bir tedirginlik yaratsa da tecrübeli stoper daha sonra oyuna alışıp o hataları tekrarlamadı hatta Oh'un golünün asistini de yaptı. Sergen Yalçın'ın bu maça iyi oynayan Djalo ile neden başlamadığını anlayamadım? En kötü Emirhan'ın yerine şans vermeliydi.

AĞIR YARA ALINDI

Beşiktaş'ın en kreatif oyuncuları yeni transferler Oh ile Olaitan olurken Oh'un bitmek tükenmeyen enerji ve hırs ile nasıl dinamizim kattığını gördük. Beşiktaş'ın ligde 9 maçtır yenilmediğini ballandıra ballandıra anlatanlar 10. maçta 10 puan kaybettiğini herhalde hesaba katmıyorlar. Bu sonuçla ilk üç için bile ağır yara alınmış oldu.