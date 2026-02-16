PODCAST CANLI YAYIN
Kartal Yiğit

KARTAL YİĞİT

Eklenme Tarihi 16 Şubat 2026

Maç Nuri Şahin mi? Yoksa Sergen Yalçın mı? İddialarının gölgesinde başladı, istenmeyen adam Ersin'in net kurtarışlarıyla takımını ipten almasıyla sona erdi. Öyle bir ilk yarı izledik ki iki takım da bu iddialaşmayı sonuca taşıyacak ne bir oyun temposu ne de kalitesini gösterebildi. Beşiktaş, kontrollü, ikinci bölgede yerleşik bir oyunu tercih edip rakibinin üzerine ani geçişlerle gitmek isteyince ortaya iyi bir Beşiktaş çıkmadı.

ERSİN GEÇİT VERMEDİ

İkinci 45'e daha istekli başlasa da Başakşehir'in net pozisyonları fazlaydı. İki topu da direkten dönen Başakşehir her maç afaroz edilen Ersin'i geçemedi. İşin ilginci İki golde de stoperlerin bariz hatası ile oldu. Hele Opako'nun ki geliyorum dedi adeta.

ÇOK ÖNEMLİ 3 PUAN

Beşiktaş yine takım savunması anlamında sıkıntılar yaşasa da son dakika gelen Mustafa golü gerçekten değerliydi. Üstündeki rakiplerinin puan kaybettiği bir hafta Kartal önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla da bir daha ki maça kadar Sergen Yalçın'ın fendi Nuri'yi yendi diyebiliriz!

