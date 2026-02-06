Kartal Yiğit

Ana hedefi kupa olan bir takımın ilk 2 maçı kazansa dahi grupta oynadığı her maçı ciddiye alması gereklidir. Hele kadrosundan tutun, yönetiminden, hocasına herkes istim üzerinde ise... Sergen Yalçın ivme yakalama adına Alanyaspor'u düşünerek belki de kendince doğruyu yaparak son kadrodan Cerny, Orkun, Cengiz, Rıdvan ve Emirhan gibi isimleri yanına oturtarak başladı Kocaeli deplasmanına.

Büyük ihtimalle böyle de kazanacağını düşünüyordu. Ama oyun başladığında işin renginin öyle olmadığını gördü Yalçın. Zaten ilk yarı bitmeden de önemli oyuncularını ısınmaya gönderdi. İkinci yarı da başta Olaitan, Orkun ve Mustafa'yı sahaya attı. Belli ki hoca da hem oyundan hem de bireysel performanstan memnun değildi. Başkanın "kupayı alacağız" dediği bu tabloda Beşiktaş'ın dünkü tat ve heyecan vermeyen oyunu Beşiktaşlıları kupa için tedirgin etmiştir. Ha Beşiktaş hala bu grubun favorisi...

Oyun genelinde Beşiktaş'ın üretken olamadığı ve organize atak geliştirmekte zorlandığını gördük. Hele ilk yarı Kocaelispor Beşiktaş'ı tamamen kontrol etme başarısını gösterdi. Bu yarıda Beşiktaş'ın tek gol olabilecek pozisyonu Taylan'ın arka direkte kaçırdığı pozisyondu. İkinci bölüme biraz daha hareketli giren Beşiktaş, buna rağmen maç boyu istediği pozisyon zenginliğini yakalayamadı. Ndidi'nin yaptırdığı penaltı pahalıya patlarken sahada öne çıkan isim yoktu. Bırakın öne çıkanı kötüler çoktu. Jota'dan bahsetmekte fayda var. Bu şekilde bundan sonra oynama şansını elinin tersiyle tepti.