Kartal Yiğit

Shakhtar hezimetlerinden sonra buhranlı günler geçiren Beşiktaş için hiç yoktan St.Patriks maçları nefes alma oyunlarıydı. Öyle de oldu.

Siyah beyazlılar, UEFA Konferans ligin de yoluna devam etme adına işi İrlanda da bitirerek moral buldu.

Adeta sezon öncesi bir hazırlık maçı hüviyetinde geçen karşılaşma da temsilcimiz baştan sona üstün oynadı. Beklenen de buydu zaten.

Genç İrlanda ekibi ile Beşiktaş arasında büyük siklet farkı var. Bu tür oyunlarda sonuç ta oyun da kötü giden takımlar için bir nebze olsun umud ışığıdır. Beşiktaş için de öyle olacaktır. Rakibin bu denli zayıf olmasına rağmen Beşiktaşlı oyuncular ciddiyetle sahaya çıktılar. Ole Gunner Soljskaer'ın hücum ağırlıklı oyunuyla rakibi sahasına hapseden Beşiktaş, çok nadir kalesinde fırsat tanıdı. Joa Mario, Silva, Abraham, Demir Ege , Muçi ölçü olmasa da gecenin Beşiktaş adına kazançlarıydı.

İşi ilk ayakta bitirmek önemli.

İstanbul'da hiç olmazsa Norveçli hoca takımını tamamen değiştirme lüksüne ve dinlendirme imkanına sahip olacak. Evet Donetks önünde hiçbir varlık gösteremeyen Beşiktaş, belki de bir çıkış için kapıyı araladı.

Ama bu maça bakıp "İşler yolunda takım hazır" gibi cümleler kurmak tamamen hayalcilik olur. Hala bu takımın sol kanada, sol ve sağ beke , iki stopere , yedek santrafora ihtiyacı var. Ancak bunlar gerçekleşir , hoca da sistemini tam oturtursa bir şeyler konuşulur. Ama turun geçimi ile gelecek moral playoff ve lig te oynanacak ilk maça sirayet edecek oluşu anlamlı. İkinci 45'te skorun rahatlığı değişikliklerle oyun ikinci bölümünde Beşiktaş adına daha isteksiz daha temposuz geçti.