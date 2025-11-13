Amedspor 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, disiplin soruşturmaları sonucunda adı geçen futbolculara bahis eylemi nedeniyle disiplin yaptırımı uygulandığı vurgulandı. Amed Sportif Faaliyetler, etik değerlere olan bağlılıklarının altını çizerek, bu nedenle söz konusu oyuncularla yolları ayırma kararı aldığını belirtti.

"KENDİ TAKIMLARINA OYNAMADILAR AMA…"

Açıklamada, ilgili futbolcuların Amedspor forması giyerken kendi takımlarıyla ilgili herhangi bir bahis eyleminde bulunmadıklarının altı çizildi. Ancak kulübün kuruluşundan bu yana benimsediği etik ilkeler gereği, disiplin cezası alan oyuncularla sözleşmelerin sürdürülemeyeceği ifade edildi.

FESİH KARARI

Kulüp, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: "Amedspor, kuruluşundan bu yana etik değerlere olan bağlılığının gereği olarak böylesi bir nedenle disiplin cezası alan futbolcularla devam eden sözleşmelerini feshetme kararı almıştır."

Bu gelişmeyle birlikte Amed Sportif Faaliyetler kadrosunda önemli bir değişim yaşanırken, bahis soruşturmasının Türk futbolundaki etkileri genişlemeye devam ediyor.