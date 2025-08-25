SON DAKİKA
Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

25 Ağustos 2025

Hafta başından bu yana Barış Alper kriziyle uğraşan Galatasaray, Kayseri deplasmanına yıldız isminden yoksun gitti. Barış'ın yokluğunda Eren'i sol açıkta deneyen Okan Buruk, istediğini de fazlasıyla aldı. 2 golle yıldızlaşan Eren, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu maçlarda Okan Buruk'un elini güçlendirecektir.

4-0'lık maçta gol ya da asist yapamasa da bana göre Eren ile birlikte maçın en iyisi Yunus Akgün'dü. Zaman zaman 40 metrelik sürdüğü toplarla Kayserispor orta sahasını tek başına aşan Yunus, arkadaşlarına gollük servisler de sundu. Kendisinin bitirmek istediği bir pozisyonda ise Osimhen ile gerginlik yaşadı. Osimhen'in ilginç bir şekilde tepki verdiği pozisyon sonrası Yunus oyundan alınırken, moral bozukluğu dikkat çekti. Osimhen'in bunları gol hırsından yaptığı açık ancak teknik heyetin bu konuda Osimhen ile konuşması gerekebilir.

Yunus'un çıkmasından sonra 10 numara bölgesine geçen Icardi, yine takıma katkı sağlamayı başardı. Osimhen'in golünden önce Zaniolo'ya harika bir ara pas atan Icardi, 'form geçici klas kalıcı' sözünü tekrar hatırlattı. Osimhen de golden sonra asisti yapan Zaniolo'yu değil Icardi'yi göstererek, Arjantinlinin goldeki payının hakkını teslim etti.

Ligdeki 3 maçını da gol yemeden farklı kazanan Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasında kalesinde oldukça fazla pozisyon verdi. Kaleci Günay kendisinden bekleneni yerine getirse de Abdülkerim'in bazı pozisyonlarda ağır kalmasının yanında laubali davranışları da Şampiyonlar Ligi öncesi alarm verdi.

