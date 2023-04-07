Fener kupaya tutundu
Defansif açıdan ise çok daha iyi bir maç oynadı ve Kayserispor'u kalesine yaklaştırmadı. Bu maçta da Jesus'un ilginç tercihlerine şahitlik ettik. Yine haftalardır unutulmuş oyuncular sahne aldı.
Alioski, Serdar ve Emre Mor uzun bir aradan sonra 11'e döndü.
Üçü de üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Alioski hem hücumda hem de defansta başarılı olurken, Serdar da golcülüğünü gösterdi.
Ama en iyi performansı Emre Mor ortaya koydu.
Açıkçası bu kadar yetenekli bir oyuncunun neden daha fazla süre almadığını çok merak ediyorum. Emre öyle bir oyuncu ki topla hareketlenmeye başladığı zaman durdurulması neredeyse imkansız. Tek eksiği maç içinde kopuk kopuk oynaması.
Devamlılığı sağlarsa Jesus değil, Guardiola bile onu oynatır.
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