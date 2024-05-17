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MSB açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!" denildi.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 10:34 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 11:08
MSB açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 4 Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyinde ise 3 PKK'lı olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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