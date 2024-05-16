T.C. İSTANBUL ANADOLU 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2022/521 Esas

DAVALI: GÜLÇEN ARAS -Cemil ve Nazmiye'den olma, 1972 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılanÜsküdar ilçesi, Burhaniye Mahallesi, 731 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın ortaklığının satılarak giderilmesinin talep edildiği, tarafınıza ulaşılamadığından tebligat yapılamamıştır.

Durusma Günü: 15/01/2025 günü saat: 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız,aksi takdirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı husus , dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02033301

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